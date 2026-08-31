Incidente stradale da film comico fa scattare il divieto di sorvolo sull'area

Guasto tecnico o freno a mano non tirato a dovere? Non si sa, fatto sta che un camion senza conducente a bordo si è messo in movimento da solo all'interno di un cantiere, finendo la sua corsa contro una condotta energetica strategica. Il risultato? Una spettacolare fuga di gas, abitazioni evacuate e persino l'imposizione di una zona di divieto di sorvolo sopra l'area interessata. Fantozzi è lei?

La dinamica dell'impatto nel cantiere del gasdotto

L'episodio si è verificato a Saxon, una località della contea di Iron, nel Wisconsin settentrionale. Nel cantiere gestito dall'azienda canadese Enbridge erano in corso i lavori per un progetto di spostamento della condotta da un miliardo di dollari, pianificato per deviare il tracciato all'esterno della riserva indigena di Bad River.

Per ragioni che la società sta ancora ricostruendo, il pesante autoarticolato parcheggiato nell'area di lavoro si è sbloccato, travolgendo il tubo dell'impianto della Linea 5. L'impatto ha liberato una densa colonna di gas naturale vaporizzato che ha rapidamente avvolto i macchinari e le gru del cantiere, spingendo le autorità a bloccare immediatamente i voli nella zona.

Sicurezza, rilievi ambientali ed evacuazioni

Nonostante la spettacolarità dell'incidente, la collisione non ha provocato feriti e i tecnici dell'impianto sono riusciti a isolare in tempi brevi il segmento danneggiato. Squadre di emergenza e nuclei specializzati in materiali pericolosi sono intervenuti sul posto per monitorare costantemente la qualità dell'aria nel raggio di un chilometro e mezzo, analizzando i livelli di gas combustibili, monossido di carbonio e composti organici volatili.

I rilevamenti non hanno evidenziato la presenza di sostanze tossiche al di fuori del perimetro immediato della falla, ma una cinquantina di abitanti della zona è rimasta temporaneamente senza energia elettrica, disattivata a scopo cautelativo per azzerare il rischio di inneschi.

I numeri della condotta Line 5

Per comprendere la portata dell'infrastruttura coinvolta, basti pensare che la Linea 5 è stata realizzata nel 1953 e si estende per oltre mille chilometri, collegando Superior, nel Wisconsin, alla città di Sarnia, in Ontario. Lungo le sue tubazioni scorrono ogni giorno circa 87 milioni di litri tra petrolio greggio e gas naturale liquido, risorsa impiegata principalmente per produrre propano.

Resta da accertare se lo spostamento incontrollato del mezzo sia da attribuire a un difetto meccanico al sistema frenante – eventualità non rara nei veicoli industriali – oppure a una svista dell'autista prima di scendere dal pozzetto di guida. Di sicuro, una giornata di lavoro così sarà difficile da dimenticare.

Immagine di copertina: fotogramma del video ricampionato con A.I.

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