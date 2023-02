Ops... che disastro, mi è caduta la Ferrari dall'ascensore!

INCIDENTE PIÙ UNICO CHE RARO Un incidente in macchina, purtroppo, può capitare a tutti. Abbiamo visto fior di supercar distrutte dopo un impatto sulla strada, ma non capita tutti i giorni di guardare un'auto sportiva come una Ferrari Roma da 206.000 euro caduta da un… ascensore. In effetti, non è la prima volta che la GT del Cavallino Rampante rimane coinvolta in strani incidenti; tuttavia, è esattamente ciò che è successo qualche giorno fa negli Stati Uniti, in una concessionaria nella contea di Palm Beach, in Florida. La notizia, di per sé, sarebbe poco più che una curiosità, ma il fatto che sia stata ampiamente documentata con numerose fotografie l’ha resa più virale del previsto, anche al di qua dell’Oceano. Bisogna ammettere che fa un certo effetto vedere la GT di Maranello schiantata al suolo e distrutta dopo un volo di parecchi metri. Ma veniamo ai fatti.

Ferrari Roma precipitata: i pompieri al lavoro per estrarre il rottame dal montacarichiPOMPIERI E CARROATTREZZI IN AIUTO I vigili del fuoco della contea di Palm Beach hanno risposto a una chiamata del rivenditore subito dopo l’incidente, quando il montacarichi ha funzionato male, causando la caduta dell'auto. Le foto dell'incidente mostrano una situazione al limite del surreale, con la macchina accartocciata in verticale nell’angusto spazio. Situazione che ha richiesto un grande sforzo ai pompieri per liberare il rottame dalla trappola di cemento. La squadra di soccorso ha dovuto prima tappare una perdita di carburante dalla Roma per mettere in sicurezza le operazioni e la zona circostante e per farlo è stata interrotta anche la linea elettrica. Una volta risolto il problema, il team di soccorso ha collaborato con una società specializzata in rimorchi, che ha usato un furgone attrezzato con un braccio meccanico per sollevare e rimuovere la Roma dal montacarichi. L’auto, che monta un V8 biturbo da 3,9 litri con 620 cavalli, è relativamente leggera grazie ai suoi 1.495 kg, ma sollevarla e spostarla ha richiesto l’azione di un braccio meccanico lungo quasi sedici metri e capace di alzare con il suo argano fino a 23.000 kg. Insomma, un lavoro molto impegnativo, che ha richiesto circa quattro ore per essere completato. Fortunatamente, non ci sono stati feriti a causa del guasto.

VEDI ANCHE

Ferrari Roma precipitata: la supercar incatenata per essere estratta, i danni sono tantiTROPPI DANNI, MEGLIO VENDERLA A PEZZI Spiegata la dinamica, veniamo a quel che resta della sportiva italiana. Purtroppo, sembra improbabile che la Roma di colore argento con splendidi interni in pelle rossa possa essere riparata, visti i danni subiti. L'intera zona posteriore è distrutta, il tetto è deformato ed è possibile che anche il telaio sia piegato. A meno che non si faccia avanti un coraggioso appassionato desideroso di comprarla a buon mercato, l’auto sarà probabilmente smontata e le parti “sopravvissute” vendute come pezzi di ricambio. Ma la concessionaria può ritenersi fortunata che il modello in questione fosse “solo” una Roma, che è uno dei modelli più economici nel listino del Cavallino Rampante. Poco più di 200mila euro sono un sacco di soldi per la maggior parte degli acquirenti di automobili, ma la GT a quattro posti, in realtà, è nella fascia più bassa della gamma Ferrari, che include auto come la SF90 Stradale Assetto Fiorano da quasi mezzo milione di euro, senza contare le numerose special come la Daytona SP3 da oltre due milioni di euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/02/2023