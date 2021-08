Se il prezzo di oltre 200 mila euro non ti spaventa e non hai problemi a gestire i suoi 620 CV, sei sicuro di riuscire a padroneggiare i suoi 197 cm di larghezza? Purtroppo è un dato di fatto: alcuni vicoli nei centri storici dei borghi italiani sono molto stretti e il rischio è di non riuscire a passarci con una supercar come la Ferrari Roma, che in questo video da YouTube vediamo impegnata in una situazione davvero scomoda.

CHE FARE? Andare avanti o indietro? Ma chi me l'ha fatto fare! Pare di sentirlo il guidatore della Ferrari, che in una situazione così rischia danni per migliaia di euro al portafogli e incalcolabili alla dignità. Hai voglia a dare la colpa al navigatore... Non ci sono dettagli sulla località né se la situazione si sia risolta senza danni per la Rossa. Certo, è un video che fa male solo a guardarlo. Qualche informazione in più sulla Ferrari Roma? Qui il video della nostra prova su strada.