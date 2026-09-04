Gran Turismo 7: tutte le novità dell'aggiornamento Spec IV in video

Polyphony Digital ci ha abituati a un supporto costante a Gran Turismo 7 fin dal lancio del 2022, rilasciando aggiornamenti mensili che, di solito, portano in dote un pugno di auto e magari un nuovo tracciato.

Ogni tanto, però, Kazunori Yamauchi e il suo team decidono di fare il salto di qualità con le release contrassegnate dalla dicitura ''Spec'' e il nuovo, imminente aggiornamento Spec IV, mostrato da PlayStation con un trailer ufficiale, si preannuncia ricco di novità succose.

Il pacchetto verrà distribuito in due fasi, tra ottobre e dicembre, introducendo due circuiti, dodici vetture inedite, una modalità pensata per i più piccoli e diverse migliorie strutturali. Ma andiamo con ordine...

Tracciati: un grande ritorno e una prima assoluta

La notizia che farà battere il cuore ai nostalgici della saga riguarda il ritorno di Autumn Ring. Il celebre tracciato artificiale con i suoi caratteristici colori autunnali, presente fin dal primo storico capitolo ma colpevolmente assente in GT Sport e in GT7, torna finalmente nel menu.

Come spiegato dallo stesso Yamauchi, il circuito è stato ricostruito da zero rispettando il layout originale, ma gli sviluppatori ne hanno approfittato anche per estenderlo in una configurazione di più ampio respiro.

L'altro tracciato è invece una novità assoluta per il franchise: parliamo del circuito reale di Sportsland Sugo, situato a Murata, in Giappone. Caratterizzato da continui e tecnici saliscendi, nella realtà è uno dei complessi motoristici più importanti del Paese e ospita gare di campionati blasonati come Super GT, Super Formula e Super Taikyu. Un'aggiunta decisamente interessante se ami la guida tecnica e ritmata.

Le auto in arrivo e le funzioni per i collezionisti

I veicoli introdotti dall'aggiornamento saranno dodici in totale. Nel filmato di presentazione si sono viste la BMW M5 E60 spinta dal suo ruggente V10, la Honda Civic da corsa di terza generazione con livrea Motul, una versione affinata della Mazda RX-Vision GT3 e il concept Xiaomi Vision Gran Turismo, svelato nei mesi scorsi.

Ma a stuzzicare la curiosità degli appassionati di elaborazioni insolite ci pensano due aggiunte in netto contrasto: la monovolume Honda Stepwgn e la mitica Citroën 2CV Charleston. Con le giuste modifiche nel garage, ci sarà da divertirsi.

A proposito di garage, Polyphony ha finalmente alzato il livello massimo del Collezionista e inserito nuove funzionalità. Arriva l'opzione Car Viewer per ammirare i propri modelli nei minimi dettagli, la sezione Vintage dedicata alle vetture acquistabili solo presso il concessionario di auto d'epoca e leggendarie, e soprattutto la funzione Car Concierge, pensata per aiutarti a recuperare i modelli desiderati senza dovere attendere mesi per la rotazione casuale dello stock nei saloni dell'usato.

Gare Shuffle, IA Sophy e il calendario delle uscite

Sul fronte del gameplay torna una funzione molto amata ai tempi di Gran Turismo 5: le gare Shuffle online, dove il sistema assegna casualmente a ciascun pilota una vettura estratta da un lotto di 16 auto selezionate.

Si aggiungono poi nuove prove di drift online, sfide dedicate a specifici marchi nelle missioni Esperienza sul circuito, un livello di difficoltà superiore per il Power Pack e un ulteriore passo avanti per la raffinata intelligenza artificiale Sophy.

Per i più giovani o per chi cerca un approccio più accessibile arriverà anche il Family Mode, di cui si attendono ancora i dettagli ufficiali.

Se ti stai chiedendo quando potrai mettere le mani su tutto questo, la tabella di marcia è la seguente:

Ottobre: arrivano il tracciato di Sportsland Sugo, le prime sei auto, il nuovo filmato introduttivo, l'innalzamento del livello Collezionista e le funzioni Car Viewer, Car Concierge, Vintage e gli aggiornamenti per l'Esperienza sul circuito.

Dicembre: sarà la volta di Autumn Ring, delle restanti sei vetture, del Family Mode, delle gare Shuffle, delle sfide drift e degli aggiornamenti per l'IA Sophy e il Power Pack.

Ulteriori dettagli verranno svelati il 3 ottobre a Singapore in occasione del Round 3 della Gran Turismo World Series, ma il quadro è già chiaro: per i prossimi mesi invernali avrai di che divertirti al volante.

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