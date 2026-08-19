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Gran Turismo 7: in video le novità dell'ultimo aggiornamento gratuito

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2 ore fa - Gran Turismo 7: novità, nuove auto e video dell'aggiornamento gratuito

Nuovo aggiornamento gratuito per Gran Turismo 7 su PS5 e PS4. Arrivano la Hyundai IONIQ 6 N, due Toyota JDM e la Caterham R500
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Polyphony Digital rilascia oggi un nuovo pacchetto di contenuti gratuiti per arricchire il parco auto di Gran Turismo 7 (su PlayStation, ca va sans dire). Il nuovo trailer di presentazione, che trovi più in basso in questa pagina, illustra le novità introdotte con l'aggiornamento.

L'update estivo punta su un mix ben bilanciato: da un lato l'universo delle sportive ad alta tensione a zero emissioni, dall'altro la riscoperta di icone JDM e sportive essenziali pensate per chi cerca la massima purezza di guida.

Dall'elettrica ad alte prestazioni alle leggende JDM

La novità dal punto di vista tecnologico è rappresentata dalla Hyundai IONIQ 6 N (2025), la berlina-coupé elettrica ad alte prestazioni del brand coreano.

Per gli amanti delle classiche giapponesi degli anni 90, il pacchetto porta in dote due berline a trazione posteriore molto amate dagli appassionati di drifting e preparazioni: la Toyota Mark II Tourer V (1997) e la Toyota Chaser Tourer V (1997).

Entrambe condividono l'impostazione meccanica con il celebre propulsore sovralimentato sei cilindri in linea, ideale per chi apprezza la guida di traverso (e non è quello che serve il martello per capire se si guasterà).

A chiudere la selezione di vetture c'è un'auto ideata per chi mette il rapporto peso-potenza davanti a qualsiasi comodità: la Caterham Seven Superlight R500 (2008). Con la sua struttura a vista e il peso ridotto all'osso, rappresenta la scelta ideale per sfidare i tempi sul giro nei tracciati più guidati.

Toyota Chaser Tourer V e Mark II Tourer V in Gran Turismo 7

Nuovi eventi e una nuova location per fotografare tue auto

Tra gli eventi della sezione Circuiti Mondiali verranno aggiunti:

  • Sfida A/P giapponesi 450 - Kyoto Driving Park - Yamagiwa
  • Coppa Clubman europee 600 - Circuit de Barcelona-Catalunya - Configurazione GP (senza chicane)
  • Campionato mondiale Turismo 600 - Suzuka Circuit

E la cittadina canadese di Whistler, con i suoi panorami di montagna, si aggiunge alla sezione Scapes delle location dove puoi fotografare le vetture del tuo garage.

L'aggiornamento è disponibile tramite il consueto download gratuito da PlayStation Network per tutti i possessori del gioco su PlayStation 5 e PlayStation 4.

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Emanuele Colombo
Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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