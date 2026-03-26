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Controcorrente da 75 anni: l'ultimo video di Porsche aspetta solo il tuo commento

Avatar di Emanuele Colombo, il 26/03/26

3 ore fa - Porsche e le sue "scelte sbagliate": il video che celebra 75 anni di sfide

Porsche lancia un video epico: dalla 911 con motore a sbalzo alla Taycan EV, le "scelte sbagliate" che l'hanno resa leggendaria

Hai presente quegli amici che hanno sempre ragione anche quando hanno torto marcio? Ecco, Porsche è esattamente quell’amico lì. Nel suo ultimo video — un mix di epica e brividi che sembra uscito da un film di Nolan — Zuffenhausen rivendica orgogliosamente tre quarti di secolo passati a fare l’esatto opposto di quello che diceva il buon senso.

Di seguito le scelte tecniche controcorrente, che spesso hanno pagato, contribuendo a dimostrarne il carattere e a renderla il mito che è attraverso una miriade di modelli iconici. Spesso, ma non sempre: guarda il video e poi scrivi, se vuoi, che cosa ne pensi...

Il manifesto del ''Noi facciamo come ci pare''

Se non mastichi bene l'inglese o sei troppo impegnato a goderti il latrato di un flat-six per leggere i sottotitoli, eccoti il sunto della filosofia Porsche. Una serie di ''schiaffoni'' a chi pensava di avere la verità in tasca:

  • Il motore? ''Deve stare davanti'', dicevano tutti. Loro l’hanno appeso dietro le ruote posteriori, sfidando le leggi della fisica (e facendo sudare freddo intere generazioni di piloti).

  • La chiave? ''A destra, come le persone normali''. Loro l'hanno messa a sinistra: perché a Le Mans ogni decimo contava e accendere l’auto mentre inserivi già la prima faceva la differenza tra vincere e arrivare secondi.

  • L'aria? ''Senza raffreddamento ad aria rovinerete il mito''. La risposta? Il progresso non bussa mica alla porta per chiedere il permesso.

  • Le porte? ''Una vera Porsche ne ha solo due''. Poi è arrivata la Cayenne (che ha salvato i conti) e la Panamera, che spesso va più forte di una coupé.

  • L'elettrico? ''Un'auto sportiva a pile è un ossimoro''. E loro si sono inventati la Taycan (che bene bene non è andata, diciamolo).

In tutto questo, il punto fermo rimane lei: la 911. Sono sessant’anni che dicono che non si può migliorare la perfezione, e sono sessant’anni che a Stoccarda trovano il modo di spostare l'asticella un millimetro più in alto. L’augurio? Che continuino a ''sbagliare'' così anche per i prossimi sessant'anni.

Basta che non si dimentichino mai che, oltre ai chip e ai volt, quello che conta davvero è l'anima. E tu cosa ne pensi? Sei un purista del ''raffreddamento ad aria o morte'' o credi che l'azzardo sia nel DNA di Porsche? Scrivilo qui sotto nei commenti!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026
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Listino Porsche 911
AllestimentoCV / KwPrezzo
911 Carrera 385 / 283127.420 €
911 Carrera 4 385 / 283135.472 €
911 Carrera S 450 / 331143.280 €
911 Carrera 4S 450 / 331151.332 €
911 Carrera GTS 480 / 353161.733 €
911 Carrera 4 GTS 480 / 353169.746 €
911 GT3 Touring 510 / 375200.284 €
911 GT3 510 / 375200.284 €
911 Turbo Coupé 581 / 427221.462 €
911 Dakar 480 / 353230.990 €
911 Turbo S Coupé 650 / 478254.885 €
911 GT3 RS 525 / 386258.263 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Porsche 911 visita la pagina della scheda di listino.

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