Controcorrente da 75 anni: l'ultimo video di Porsche aspetta solo il tuo commento

Hai presente quegli amici che hanno sempre ragione anche quando hanno torto marcio? Ecco, Porsche è esattamente quell’amico lì. Nel suo ultimo video — un mix di epica e brividi che sembra uscito da un film di Nolan — Zuffenhausen rivendica orgogliosamente tre quarti di secolo passati a fare l’esatto opposto di quello che diceva il buon senso.

Di seguito le scelte tecniche controcorrente, che spesso hanno pagato, contribuendo a dimostrarne il carattere e a renderla il mito che è attraverso una miriade di modelli iconici. Spesso, ma non sempre: guarda il video e poi scrivi, se vuoi, che cosa ne pensi...

Il manifesto del ''Noi facciamo come ci pare''

Se non mastichi bene l'inglese o sei troppo impegnato a goderti il latrato di un flat-six per leggere i sottotitoli, eccoti il sunto della filosofia Porsche. Una serie di ''schiaffoni'' a chi pensava di avere la verità in tasca:

Il motore? ''Deve stare davanti'', dicevano tutti. Loro l’hanno appeso dietro le ruote posteriori, sfidando le leggi della fisica (e facendo sudare freddo intere generazioni di piloti).

La chiave? ''A destra, come le persone normali''. Loro l'hanno messa a sinistra: perché a Le Mans ogni decimo contava e accendere l’auto mentre inserivi già la prima faceva la differenza tra vincere e arrivare secondi.

L'aria? ''Senza raffreddamento ad aria rovinerete il mito''. La risposta? Il progresso non bussa mica alla porta per chiedere il permesso.

Le porte? ''Una vera Porsche ne ha solo due''. Poi è arrivata la Cayenne (che ha salvato i conti) e la Panamera, che spesso va più forte di una coupé.

L'elettrico? ''Un'auto sportiva a pile è un ossimoro''. E loro si sono inventati la Taycan (che bene bene non è andata, diciamolo).

In tutto questo, il punto fermo rimane lei: la 911. Sono sessant’anni che dicono che non si può migliorare la perfezione, e sono sessant’anni che a Stoccarda trovano il modo di spostare l'asticella un millimetro più in alto. L’augurio? Che continuino a ''sbagliare'' così anche per i prossimi sessant'anni.

Basta che non si dimentichino mai che, oltre ai chip e ai volt, quello che conta davvero è l'anima. E tu cosa ne pensi? Sei un purista del ''raffreddamento ad aria o morte'' o credi che l'azzardo sia nel DNA di Porsche? Scrivilo qui sotto nei commenti!

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/03/2026