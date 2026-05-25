BAW 212: il fuoristrada con una tenda “condominiale” (video)

Se ti dico ''212'', con ogni probabilità pensi a un prefisso telefonico o a un numero civico. Difficile che la tua mente vada a un fuoristrada duro e puro, di quelli progettati appositamente per le situazioni più complicate.

Eppure il BAW 212 è esattamente questo: un mezzo decisamente specialistico firmato dalla Beijing Auto Works, un marchio che in Cina vanta una lunga tradizione nella produzione di veicoli civili e militari, ma che dalle nostre parti è ancora un oggetto quasi misterioso.

Ho avuto modo di vederlo da vicino al Salone di Pechino, configurato in una veste da vera e propria spedizione overland, quasi fosse pronto a scendere nella savana.

L’impatto visivo funziona: le linee squadrate e geometriche richiamano inevitabilmente la silhouette dell’intramontabile Land Rover Defender classico, anche se in questo caso la ricetta è stata aggiornata con dettagli più contemporanei e una dotazione tecnologica al passo con i tempi.

BAW 212, 3/4 anteriore

Meccanica vecchio stampo

Sotto la carrozzeria non si nascondono powertrain elettrici o complesse architetture ibride, ma un più tradizionale motore 2.0 turbo a benzina da 185 cavalli e ben 400 Nm di coppia massima.

L'esemplare esposto in fiera metteva in mostra una configurazione decisamente ''tosta'': coperture da off-road estremo – che difficilmente potresti vedere omologate sulle nostre strade, dato quanto sporgono dai passaruota – e sospensioni a lunga escursione.

La sostanza vera, però, si scopre chinandosi a guardare il telaio. La trazione integrale è di tipo specialistico: la trasmissione 4x4 si affida infatti a due differenziali a controllo elettronico (uno all’anteriore e uno al posteriore) supportati da un differenziale centrale bloccabile. Sulla carta, insomma, ci sono tutti i presupposti per fare fuoristrada estremo senza troppi patemi.

Campeggio ai piani alti

A catturare l'attenzione, tuttavia, non erano tanto l’abitacolo a quattro posti, l’antenna per la connessione satellitare montata sul tetto o i faretti ausiliari posizionati attorno al cofano.

L’elemento più stravagante di questo specifico esemplare è la sua tenda estensibile verticale, una struttura che definire ''condominiale'' non è affatto un'esagerazione.

Sfruttando lo spazio del cassone posteriore della variante pick-up, si sviluppa una vera e propria stanza inferiore a doppia altezza. Una scala a pioli conduce poi al livello superiore, dove trovano spazio i sacchi a pelo per la notte. Completa il quadro un pergolato estensibile esterno e altre tende avvolgibili, ideali per posizionare un tavolo e godersi un barbecue all'aria aperta.

BAW 212 Pickup

Arriva in Europa: versioni e prezzi

Se l’idea di un mezzo del genere stuzzica la tua voglia di avventura, ci sono notizie concrete. Non siamo davanti a un semplice prototipo da esposizione: il BAW 212 si prepara infatti al debutto sul mercato europeo.

Il merito è di Indimo Automotive, un importatore tedesco che ha deciso di scommettere sul modello proponendolo sia in veste di robusto veicolo commerciale, sia come mezzo ricreativo per gli amanti dell’outdoor.

Le informazioni ufficiali confermano una gamma strutturata su due versioni principali, con prezzi decisamente interessanti se rapportati alla dotazione meccanica:

BAW 212 (Fuoristrada chiuso): il listino parte da 39.995,00 euro .

BAW 212 Pickup: la configurazione con cassone posteriore attacca invece a quota 41.995,00 euro.

Un’alternativa concreta per chi cerca la massima sostanza fuoristradistica senza dover necessariamente guardare ai listini, ormai decisamente impegnativi, dei marchi occidentali più blasonati.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/05/2026