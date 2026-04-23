GWM H7: in arrivo un SUV col DNA di un vero fuoristrada

Se segui il mondo dell’auto, sai che Great Wall Motor non è l’ultima arrivata, specialmente quando si parla di veicoli pronti a sporcarsi le ruote.

Dalla Cina, il leader nazionale nel settore off-road sta per portare anche da noi la nuova GWM H7, un SUV che punta a convincerti con la sostanza, oltre che con le forme. L’appuntamento nelle concessionarie italiane è fissato tra settembre e ottobre 2026, ma vale la pena iniziare a conoscerla già ora.

Look muscoloso: ha le phisique du rol

Lunga 4,78 metri, la H7 si presenta con un’estetica che non fa nulla per nascondere le proprie ambizioni. Ti accorgi subito del carattere grintoso dai passaruota in plastica grezza, impreziositi da bulloni cromati a vista che a ben guardare sono finti, puramente decorativi, ma se non lo dici in giro passano per autentici.

Il tocco finale è la ruota di scorta esterna montata sul portellone, un classico intramontabile per chi ama il genere. Aprendo il portellone del bagagliaio, trovi un vano da 586 litri: una capienza generosa, anche se nella versione plug-in devi rinunciare al doppio fondo, occupato dal pacco batterie.

GWM H7, il bagagliaio

Interni: tanto spazio e qualche idea originale

Salendo a bordo, l'abitacolo conferma l’impostazione solida dell’esterno, ma con una cura per il dettaglio che non ti aspetti. Un esempio? I porta-bottiglie realizzati con delle cinghie: una soluzione semplice e di carattere.

Se ti preoccupa l'abitabilità, puoi stare tranquillo. Anche se sei alto (io sono un metro e 78), dietro avrai spazio in abbondanza sia per le ginocchia sia per la testa, permettendo a cinque adulti di viaggiare senza troppi sacrifici.

La tecnologia è protagonista ma non invasiva: davanti a te trovi un cruscotto digitale da 12,3 pollici, mentre al centro della plancia spicca il grande touchscreen da 15,6 pollici. Il sistema di bordo è il Coffee OS, che sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere i comandi vocali più naturali e reattivi.

GWM H7, volante e strumentazione

Motori: per tutte le esigenze

La gamma motori della GWM H7 è piuttosto variegata. La versione di punta è la Plug-in Hybrid: qui hai a disposizione una batteria da 38,8 kWh che ti permette di percorrere circa 120 km in modalità puramente elettrica.

La trazione è integrale elettrica con torque vectoring, per una potenza complessiva di 435 CV e una coppia poderosa di 670 Nm. Tradotto in numeri: passi da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi.

Se cerchi qualcosa di meno estremo, puoi optare per la versione ibrida 1.5 turbo a due ruote motrici da 248 CV, oppure per il classico 2.0 turbo benzina da 224 CV.

In quest’ultimo caso, avrai una trazione integrale di tipo tradizionale, con l'albero di trasmissione fisico a collegare il motore con le ruote posteriori, e un cambio automatico a doppia frizione a 9 rapporti, capace di portarti ai 100 all'ora in poco più di 8 secondi.

GWM H7

Quanto costa?

Nonostante una dotazione tecnica di tutto rispetto e dimensioni importanti, GWM punta a mantenere il listino competitivo. Per l’arrivo in Italia si parla di un prezzo d’attacco interessante, che dovrebbe oscillare tra i 35.000 e i 40.000 euro. Un’alternativa concreta se cerchi un SUV che non abbia paura di uscire dall'asfalto, senza però rinunciare al comfort quotidiano.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/04/2026