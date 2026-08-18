Primi test in pista per l'Hypercar Ford in vista del debutto nel 2027

La nuova Ford Hypercar ha mosso i primi passi in pista in vista dell'ingresso nel FIA World Endurance Championship, previsto nel 2027. Il prototipo del marchio americano è stato fotografato per la prima volta durante una sessione di test al Circuit Paul Ricard, nel sud della Francia, dando ufficialmente il via al programma di sviluppo che porterà Ford nella classe regina del Mondiale Endurance.

The wait is over… FIRST LOOK at the @FordRacing HYPERCAR! 🔥



And doesn’t it look stunning? We couldn’t be more excited to see this car hit the track as the project continues at full-throttle towards 2027.



What do you think? 👀

#WEC#Fordpic.twitter.com/bJDPAfIs31 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) August 17, 2026

Il prototipo, che non ha ancora ricevuto un nome ufficiale, segue di pochi mesi il debutto in pista della McLaren MCL-HY, altra grande novità destinata a entrare in Hypercar nel 2027. I due marchi andranno così ad ampliare ulteriormente una categoria che continua a crescere sul piano della partecipazione dei costruttori.

Primo shakedown, poi il programma di test

La Ford Hypercar aveva già effettuato un primo shakedown a porte chiuse all'inizio di agosto, concentrandosi sull'attivazione e sulla verifica dei sistemi di controllo della vettura. Secondo quanto riferito dal team, tutte le funzionalità previste sono state completate con esito positivo, permettendo ora di passare alla fase di test vera e propria.

Il programma ufficiale proseguirà infatti durante questa settimana e la prossima, con il Paul Ricard scelto come prima base per mettere alla prova la vettura e raccogliere i dati necessari in vista dell'esordio nel WEC. Per i primi chilometri del progetto sono stati coinvolti Matt Campbell, Mike Rockenfeller e Tom Blomqvist. Successivamente hanno guidato la vettura Campbell e Logan Sargeant, che è sceso in pista il 17 agosto a Paul Ricard. Blomqvist tornerà al volante nei prossimi giorni.

La line-up Ford per il 2027

La formazione dei piloti per il debutto nel FIA WEC è già definita. Oltre a Campbell, Rockenfeller, Blomqvist e Sargeant, il programma Ford comprende infatti anche i britannici Sebastian Priaulx e Nick Yelloly.

La Casa americana punta a riportare il proprio marchio ai vertici dell'endurance internazionale e, in particolare, a tornare protagonista alla 24 Ore di Le Mans, dove l'obiettivo sarà combinare la lotta per il successo nella classica francese con quella per il campionato del mondo.

Foto copertina: www.fiawec.com

VEDI ANCHE

Tags