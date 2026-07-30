Formula E, Citroen sceglie la continuità: Vergne e Cassidy confermati nell'era Gen4

Ufficiale, Citroen blindata per la Season 13 di Formula E: confermati Vergne e Cassidy. Insieme per guidare il debutto della Gen4

Niente stravolgimenti né scommesse all'alba di una rivoluzione tecnica. Citroen Racing ha sciolto le riserve ufficializzando la propria line-up piloti per la stagione 2026-2027, la tredicesima della storia del Mondiale FIA Formula E: saranno quindi ancora Jean-Eric Vergne e Nick Cassidy a difendere i colori del marchio francese al volante delle monoposto elettriche del Doppio Chevron.

In vista dell'esordio delle nuovissime monoposto Gen4, la dirigenza transalpina sceglie la strada della massima stabilità sportiva e tecnica, affidando il nuovo ciclo regolamentare a una delle coppie più esperte, veloci e affiatate dell'intera griglia elettrica.

Formula E: i piloti di casa Citroen, Nick Cassidy e Jean-Eric Vergne - Foto: Media Citroen Racing

Continuità strategica per far volare la Gen4

L'ufficializzazione della formazione per il prossimo campionato rappresenta un tassello cruciale non solo sul piano sportivo, ma soprattutto su quello dello sviluppo ingegneristico. Con l'avvento della nuova generazione di monoposto - il cui debutto agonistico è fissato per il prossimo dicembre sul tracciato cittadino di Gedda (qui il calendario completo) - il contributo dei piloti nel lavoro di messa a punto assume un valore determinante.

La combinazione tra il bagaglio tecnico del due volte campione del mondo Vergne e la sensibilità di guida di Cassidy servirà a guidare gli ingegneri nell'ultima fase di delibera del pacchetto propulsivo. Entrambi i piloti proseguiranno il lavoro a stretto contatto con il team per rifinire le strategie software e l'erogazione di potenza in pista.

Formula E: la monoposto Gen4 del team Citroen - Foto: Media Citroen Racing

Il lavoro in pista: oltre 500 km nel test di Guadix

La conferma della coppia titolare arriva a margine di un'intensa campagna di test dinamici che ha visto la GEN4 girare sui principali tracciati europei (tra cui Calafat, Navarra e diverse strutture in Andalusia).

L'ultima sessione di prove sul circuito spagnolo di Guadix ha fornito responsi estremamente incoraggianti: la nuova monoposto elettrica ha percorso oltre 500 km senza problemi di affidabilità, verificando anche la correlazione tra le simulazioni al banco e quelle software con il comportamento dell'auto sul vero asfalto delle piste. Inoltre, Vergne e Cassidy hanno potuto ottimizzare la gestione delle mappature di gestione dell'energia e del recupero in frenata.

Formula E: la monoposto Gen4 del team Citroen - Foto: Media Citroen Racing

Le parole di Cassidy e Vergne

“Sono molto felice - spiega Nick Cassidy - di continuare con Citroen Racing in Formula E per la stagione 13. Abbiamo costruito un solido rapporto all’interno del team e non vedo l’ora di proseguire lo sviluppo della Gen4. È un momento entusiasmante per la Formula E, con una nuova generazione di macchine che rappresenta una sfida completamente nuova. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con tutta la squadra e di sfruttare appieno il potenziale della Gen4 una volta che scenderà in pista”.

“Sono orgoglioso - aggiunge Jean-Eric Vergne - di proseguire questo percorso con il team. Sviluppare una nuova generazione di auto da corsa è sempre una sfida unica per un pilota. L’arrivo della Gen4 è incredibilmente entusiasmante e segnerà un importante passo avanti per il campionato. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma sono fiducioso che arriveremo all’inizio della stagione 13 di Formula E con basi solide e pronti a lottare fin dalla prima gara”.

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