Autore:

Simone Dellisanti

IL MONDIALE ELETTRICO La stagione 2018/19 di Formula E (ufficialmente nota come ABB FIA Formula E 2018/19) sarà la quinta edizione del mondiale 100% elettrico, la cui partenza è prevista per il 15 dicembre 2018. La quinta sarà una delle più significative stagioni nella breve storia della FE, essendo la prima stagione a presentare monoposto che potranno completare una distanza di gara completa, grazie alla nuova batteria più capiente creata dalla McLaren.

DI CONTORNO La quinta stagione di Formula E sarà anche la prima stagione coadiuvata da una serie di supporto, il Jaguar I-Pace eTrophy, che correrà nello stesso giorno di ogni E-Prix in cui tutti concorrenti che utilizzeranno il SUV del Giaguaro.

LE NOVITA' La FIA e la Formula E hanno commissionato la Spark Racing Technologies per la progettazione di un nuovissimo telaio in sostituzione dello Spark-Renault SRT 01E che è stato la carcassa delle vetture di Formula E per ben cinque anni. Il nuovo telaio presenta una riprogettazione completa della scocca, del corpo, delle sospensioni e dei freni.

LE DATE Di seguito il calendario ufficiale delle stagione 2018/2019 di Formula E.