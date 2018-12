Autore:

Simone Dellisanti

QUINTA SFIDA ELETTRICA L'E-Prix di Hong Kong è un evento sportivo con cadenza annuale destinato alle vetture a trazione elettrica del campionato di Formula E tenuto ad Hong Kong. È stato disputato per la prima volta il 9 ottobre 2016, mentre nella stagione successiva è stato suddiviso in due gare. Per la stagione 2019 sarà il quinto appuntamento del mondiale 100% elettrico.

STORIA IN BRICIOLE Hong Kong, stilizzata in cinese come 香港, è una città ospitante del campionato di Formula E FIA, che ha fatto il suo debutto nella stagione 2016/17. Originariamente una colonia britannica, Hong Kong è rinomata per essere un porto naturale, con l'E-Prix di Hong Kong del 2019 che si svolge lungo il lungomare

CARATTERISTICHE