Simone Dellisanti

LA QUARTA SFIDA L'E-Prix di Città del Messico è un evento automobilistico con cadenza annuale destinato alle vetture a trazione interamente elettrica del campionato di Formula E che si svolge a Città del Messico. La prima edizione si è disputata il 12 marzo 2016 come quarta gara della stagione 2015-2016, ed è stata vinta da Jérôme d'Ambrosio. Per la stagione 2019, l'E-Prix del Messico sarà la quarta tappa del Mondiale.

COME LA F1 La gara del Messico si disputa presso l'Autodromo Hermanos Rodríguez, utilizzando una versione accorciata della pista che utilizzano le vetture di Formula 1. La pista è stata creata sulla base dell'ovale utilizzato per campionati locali di stock car, con l'utilizzo della sezione dello stadio e dell'ultima curva, la famosa Peraltada. Nel 2017, per la seconda edizione, è stata modificata la prima curva eliminando la chicane, in modo da agevolare i sorpassi.

