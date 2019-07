Autore:

La Redazione

LA GRANDE MELA L'ePrix di New York è l'ultimo round del campionato di Formula E 2018-2019. Le monoposto elettriche scenderanno in pista per ben due appuntamenti che potrebbero decisamente rivoluzionare la classifica generale. Dal canto suo, il leader Jean-Eric Vergne si presenta all'ultima tappa del calendario in condizioni più favorevoli rispetto a un anno fa, quando conquistò il primo titolo della carriera: il portacolori Ds Techeetah arriva infatti nella Grande Mela con 32 lunghezze di vantaggio sullo storico rivale di casa Audi, Lucas Di Grassi. Ma, appunto, con 58 punti ancora da assegnare, ci sono potenzialmente altri sette piloti - oltre a Di Grassi anche Mitch Evans, André Lotterer, Antonio Felix Da Costa, Robin Frijns, Sebastien Buemi e Daniel Abt - che possono matematicamente partecipare alla contesa.

IL TRACCIATO La pista, lunga 2.374 km, si snoda tra le vie del famoso quartiere newyorkese di Brooklyn. 14 le curve di un circuito cittadino che ha esordito nel calendario nel 2017, prima di essere leggermente modificato nella passata stagione con l'introduzione del complesso di cinque curve che seguono il rettilineo di partenza. A proposito di partenza, in realtà non mancano piccoli cambiamenti neppure in vista della terza edizione dell'ePrix di New York: la pit-lane è stata spostata, con la linea del traguardo posta invece nel controrettilineo, dopo curva-5. Il layout per il resto è pressoché immutato rispetto al 2018.

I NUMERI Dal 2017 a oggi, l'ePrix di Brooklyn si è sempre svolto in doppia manche. Nella prima edizione, Sab Bird ha ottenuto una splendida doppietta, mentre la passata stagione Lucas Di Grassi e Jean-Eric Vergne si sono divisi equamente il bottino. Per quanto riguarda le pole position, è Sebastien Buemi il primatista assoluto con due partenze al palo ottenute entrambe nel 2018. A quota una pole abbiamo invece gli inglesi Alex Lynn e Sam Bird.

IL METEO Contrariamente a quanto accade normalmente, l'evento si snoderà in due diverse giornate, con 2 sessioni di prove libere, qualifica e gara al sabato accompagnate da free practice 3, qualifica-2 e gara-2 nella giornata di domenica. Il meteo si preannuncia clemente, con temperature in linea con le medie estive e scarse probabilità di pioggia. Ecco le condizioni nel dettaglio:

Sabato 13 luglio – Soleggiato, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 21-31°C.

Domenica 14 luglio – Poco nuvoloso, 10% possibilità di precipitazioni, temperature 22-33°C.

ORARI TV E STREAMING Ecco nel dettaglio tutti gli orari per seguire in tv e in streaming su internet tutte le sessioni dell’ePrix di New York, in programma nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 luglio 2019:

Prove Libere 1 – Sabato 13 luglio ore 13.30, pagina Facebook e YouTube Formula E;

Prove Libere 2 – Sabato 13 luglio ore 16.00, pagina Facebook e YouTube Formula E;

Qualifiche 1 – Sabato 13 luglio ore 17.45, Eurosport 1;

Superpole 1 – Sabato 13 luglio ore 18.30, Eurosport 1;

Gara 1 – Sabato 13 luglio ore 22.03, diretta Eurosport 1 e differita Mediaset Italia 1 (ore 23.48) e Italia 2 (ore 23.05);

Prove Libere 3 – Domenica 14 luglio ore 15.00, pagina Facebook e YouTube Formula E;

Qualifiche 2 – Domenica 14 luglio ore 17.45, Eurosport 1;

Superpole 2 – Domenica 14 luglio ore 18.30, Eurosport 1;

Gara 2 – Domenica 14 luglio ore 22.03, diretta Eurosport 1 e differita Mediaset Italia 1 (ore 23.05) e Italia 2 (ore 23.24);

