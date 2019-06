Autore:

CAMBIO SEDE La seconda edizione dell'ePrix di Svizzera si corre a Berna. Al contrario di quanto accaduto nella passata stagione in cui la gara - la prima sul territorio elvetico dopo il blocco legislativo imposto nel 1954 - si è disputata sul circuito cittadino di Zurigo, sarà dunque la capitale a ospitare la Formula E. Si tratta della penultima tappa del campionato full electric prima del doppio gran finale di New York. E, nonostante, le dieci prove già disputate, la classifica lascia ancora spazio a numerosi epiloghi, con ben quattro piloti (Lucas Di Grassi, André Lotterer, Antonio Felix Da Costa e Robin Frijns) nell'arco di soli 21 punti dal leader Jean-Eric Vergne.

IL TRACCIATO Lungo 2.668 metri, il tracciato di Berna alterna lunghi rettilinei e chicane veloci con curve secche a 90 gradi. Una pista che dovrebbe regalare spettacolo e sorpassi e, perché no, rimescolare un po' le carte considerando che nessuno dei piloti ha mai davvero girato sul cittadino svizzero. Si partirà dunque da una completa tabula rasa, con tutti i principali contendenti al titolo che dovranno sfruttare al meglio le poche sessioni di prove per comprendere al meglio i segreti del circuito.

I NUMERI Come detto, non c'è un grande storico di gare in Svizzera. A vincere l'unica corsa disputata nel Paese rossocrociato è stata l'Audi, trionfatrice nella stagione 2017-2018 con Lucas Di Grassi con 7 secondi di gap sulla Ds Virgin di Sam Bird e 16 sulla Dragon Racing di Jerome D'Ambrosio. Detentore dell'unica pole position a Zurigo è invece Mitch Evans, capace di precedere André Lotterer e Sam Bird.

IL METEO Al contrario di quanto accaduto a Berlino, l'evento si snoderà tutto nella giornata di sabato, una sorta di ritorno alle origini per la categoria elettrica. Per il momento, ma le previsioni sono evidentemente in evoluzione, è previsto un clima decisamente fresco e instabile, con probabilità di pioggia che variano dall'80% delle qualifiche al 60% del tardo pomeriggio, quando invece si disputerà l'ePrix. Ecco le condizioni nel dettaglio:

Sabato 22 giugno – Nuvoloso e rovesci, 60% possibilità di precipitazioni, temperature 15-21°C.

ORARI TV E STREAMING Ecco nel dettaglio tutti gli orari per seguire in tv e in streaming su internet tutte le sessioni dell’ePrix di Svizzera, in programma nella giornata di sabato 22 giugno 2019:

Prove Libere 1 – Sabato 22 giugno ore 08.55, pagina Facebook e YouTube Formula E;

Prove Libere 2 – Sabato 22 giugno ore 11.20, pagina Facebook e YouTube Formula E;

Qualifiche – Sabato 22 giugno ore 13.30, Eurosport;

Superpole – Sabato 22 giugno ore 14.15, Eurosport;

Gara – Sabato 22 giugno ore 18.00, Eurosport e Mediaset Italia 1.

