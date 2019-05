Autore:

IN FUGA Dopo nove gare a cercare padrone, il campionato di Formula E potrebbe aver finalmente trovato un indirizzo. Ed è quello del campione in carica Jean-Eric Vergne, che a Monte Carlo ha trionfato per la seconda volta in stagione dopo essere partito dalla pole position. Attenzione però alla competizione interna a Ds Techeetah, con André Lotterer ancora a caccia della prima vittoria in carriera ma staccato di solo un punto. Impossibile, poi, dimenticare che Robin Frijns è solo a sei lunghezze di distanza, con l'Audi di Di Grassi e la Bmw di Da Costa a -17. Tutto è ancora aperto, ma con sole quattro gare al termine - Berlino, Berna e la doppia manche di New York - è chiaro che non c'è più margine per errori.

IL TRACCIATO Il primo ePrix di Berlino si è svolto nel 2015 sul circuito dell'Aeroporto di Berlino-Tempelhof, originariamente lungo 2.469 metri con 17 curve. L'anno successivo la gara si è però spostata verso il centro cittadino, visto che l'aeroporto era intanto utilizzato per l'accoglienza dei rifugiati. Dal 2017 si è invece tornati a Tempelhof, utilizzando però un layout leggermente diverso. Il tracciato attuale misura 2.375 metri per 10 curve. L'attivazione dell'Attack Mode si trova sulla traiettoria esterna nella staccata verso curva-6.

I NUMERI Un po' come a Monte Carlo, è Sebastien Buemi lo specialista a Berlino: il pilota svizzero ha tionfato nell'edizione 2016 e in gara-2 di quella 2017. Successi anche per Daniel Abt, Felix Rosenqvist e Jerome D'Ambrosio. Appuntamento avido di risultati per il leader del campionato Jean-Eric Vergne, che in Germania ha soltanto ottenuto una pole position nel 2016. Da segnalare anche la pole dell'italiano Jarno Trulli nell'edizione inaugurale.

IL METEO Berlino dovrebbe accogliere la Formula E con condizioni meteo in linea con il periodo primaverile. con temperature tra gli 11 e i 15 gradi. Ecco le condizioni climatiche nel dettaglio:

Venerdì 24 maggio – Soleggiato, 5% possibilità di precipitazioni, temperature 9-21°C.

Sabato 25 maggio – Parzialmente nuvoloso, 25% possibilità di precipitazioni, temperature 11-15°C.

ORARI TV E STREAMING Ecco nel dettaglio tutti gli orari per seguire in tv e in streaming su internet tutte le sessioni dell’ePrix di Berlino 2019, in programma nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 maggio 2019:

Prove Libere 1 – Venerdì 24 maggio ore 15.30, pagina Facebook e YouTube Formula E;

Prove Libere 2 – Venerdì 24 maggio ore 18.00, pagina Facebook e YouTube Formula E;

Qualifiche – Sabato 25 maggio ore 08.45, Eurosport;

Superpole – Sabato 25 maggio ore 09.30, Eurosport;

Gara – Sabato 25 maggio ore 13.00, Eurosport e Mediaset Italia 1.

