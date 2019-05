Autore:

Salvo Sardina

BERLINO RADDOPPIA La Formula E ha deciso in un certo qual senso di rompere lo schema già consolidato, optando per raddoppiare le giornate di attività in pista sul circuito di Tempelhof. Il vecchio aeroporto nel cuore di Berlino ospita dunque le monoposto elettriche non solo nella giornata di sabato, ma anche in quella di venerdì. E proprio oggi sono andate in scena, oltre al consueto shakedown, le prime due sessioni di prove libere concluse con il miglior tempo di André Lotterer, in pista con un tributo sulla livrea alla bandiera tedesca.

PROVE LIBERE 1 Il più veloce nella prima sessione è stato però il giovane pilota di casa Jaguar, Mitch Evans. Il vincitore della tappa di Roma ha segnato il miglior giro del tracciato in 1:08.162, precedendo di 66 millesimi un Mortara in ottima forma sin dalle libere 1. Terza posizione per l’ex pilota della McLaren in Formula 1, Stoffel Vandoorne, staccato di poco più di un decimo dal neozelandese. Non buonissimo l’avvio di giornata, invece, per i due leader del campionato Jean-Eric Vergne e André Lotterer, rispettivamente in ventesima e diciassettesima posizione.

LOTTERER IN CATTEDRA Trovata evidentemente la quadratura del cerchio sul piano del setup, nel pomeriggio è stato proprio l’idolo del pubblico Lotterer a salire in cattedra. 1:07.401 il miglior crono di giornata dell’alfiere Ds Techeetah, che ha preceduto sempre l’italo-svizzero Edoardo Mortara e la Bmw di Alexander Sims, staccati rispettivamente di 284 e 314 millesimi. Resta invece ancora nelle retrovie il leader della classifica Jean-Eric Vergne, diciassettesimo a oltre un secondo dal compagno di squadra. Domani le qualifiche già a partire dalle 8.45, con la Superpole dei primi sei programmata per le 9.30. La gara prenderà invece il via alle 13.00 e sarà trasmessa in diretta su Mediaset Italia 1 ed Eurosport.

ePrix Berlino 2019 - Risultati prove libere 1

Pos Pilota Team Tempo Distacco 1 Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 1:08.162 2 Edoardo Mortara Venturi Formula E Team 1:08.228 +0.066 3 Stoffel Vandoorne HWA Racelab 1:08.277 +0.115 4 Sebastien Buemi Nissan e.Dams 1:08.292 +0.130 5 Alex Lynn Panasonic Jaguar Racing 1:08.400 +0.238 6 Antonio Felix Da Costa Bmw I Andretti Motorsport 1:08.403 +0.241 7 Jerome D'Ambrosio Mahindra Racing 1:08.407 +0.245 8 Robin Frijns Envision Virgin Racing 1:08.479 +0.317 9 Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler 1:08.487 +0.325 10 Alexander Sims Bmw I Andretti Motorsport 1:08.536 +0.374 11 Tom Dillmann NIO Formula E Team 1:08.684 +0.522 12 José Maria Lopez Geox Dragon 1:08.701 +0.539 13 Lucas Di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler 1:08.723 +0.561 14 Oliver Turvey NIO Formula E Team 1:08.779 +0.617 15 Oliver Rowland Nissan e.Dams 1:08.792 +0.630 16 Pascal Wehrlein Mahindra Racing 1:08.980 +0.818 17 André Lotterer Ds Techeetah Formula E Team 1:09.000 +0.838 18 Sam Bird Envision Virgin Racing 1:09.016 +0.854 19 Maximilian Gunther Geox Dragon 1:09.099 +0.937 20 Jean-Eric Vergne Ds Techeetah Formula E Team 1:09.279 +1.117 21 Felipe Massa Venturi Formula E Team 1:09.525 +1.363 22 Gary Paffett HWA Racelab 1:09.556 +1.394

ePrix Berlino 2019 - Risultati prove libere 2