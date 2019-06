Autore:

Salvo Sardina

PRIMI GIRI Dopo lo shakedown di ieri, con le monoposto elettriche impegnate nel percorrere sei giri alle spalle della Safety Car, sul circuito di Berna si inizia a fare davvero sul serio. Un circuito che sin dalle prime immagini appare estremamente tecnico, con lunghi rettilinei alternati a curve a gomito con un’unica traiettoria possibile. Insomma, un layout per certi versi simile a quello dell’ePrix di Roma ma con chiarissimi punti di contatto con la pista di Monte Carlo, vista la larghezza decisamente ridotta. E non è forse un caso che, come nel Principato, siano state le due Ds Techeetah a dominare la prima sessione di prove libere.

COMANDA JEV Il pilota più veloce del lotto è stato infatti Jean-Eric Vergne, che ha chiuso la sessione con il crono di 1:19.281, seguito a ruota dal vicino di box André Lotterer staccato di un decimo abbondante. I big del campionato sono tutti lì, visto che in terza e quarta posizione ci sono l’alfiere Audi, Lucas Di Grassi e il pilota della Virgin Racing, Robin Frijns. Sedicesima piazza, invece, per la Bmw di Antonio Felix Da Costa, che comunque precede il compagno di squadra Alexander Sims, diciannovesimo.

SOTTO INVESTIGAZIONE Momenti di apprensione in casa Venturi, con Felipe Massa e Edo Mortara finiti sotto investigazione dalla Direzione gara per utilizzo eccessivo di energia. Il brasiliano ha chiuso con il quattordicesimo tempo a oltre 9 decimi da Jev, mentre l’italo-svizzero è ottavo a 0.6 dal leader. Inizio di giornata decisamente negativo per Sebastien Buemi, fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans e del mondiale Wec, che chiude la lista dei tempi con 1.7 secondi di gap dalle due Ds al comando. Le PL2 dell’ePrix di Svizzera andranno in scena dalle 11.20 alle 11.50.

ePrix Svizzera 2019, risultati prove libere 1: