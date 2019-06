Autore:

Salvo Sardina

VERGNE ALLUNGA Berna prometteva emozioni e spettacolo, e così in effetti è stato nonostante le posizioni di arrivo, almeno per quanto riguarda i primi tre, siano state praticamente le stesse della griglia di partenza. A vincere, va da sé, è stato Jean-Eric Vergne: splendido poleman stamattina e dominatore della gara dal primo all’ultimo giro, il francese di casa Ds Techeetah allunga in classifica generale mettendo ormai le mani sul campionato. Con tre vittorie all’attivo e tre podi nelle ultime tre gare, nessuno ha fatto meglio. Eppure, non si può dire che la gara sia stata noiosa, visti i ripetuti attacchi di un Mitch Evans capace di mettere sotto continuo scacco il leader, rinunciando all’idea di bissare il successo di Roma solo dopo aver tagliato il traguardo. Terza posizione per Sebastien Buemi, che chiude così una settimana decisamente positiva iniziata con il trionfo alla 24 Ore di Le Mans e nel mondiale Wec.

LUNGA SOSPENSIONE E dire che sin dal primo giro non sono mancati i momenti di tensione: proprio poche curve dopo la partenza Pascal Wehrlein è finito contro il muro della chicane di curva-12, creando subito il caos. Un patatrac proprio in uno dei punti più stretti della pista, che ha coinvolto anche Maximilian Gunther, Sam Bird, André Lotterer, Daniel Abt, Jerome D’Ambrosio e Robin Frijns, tutti poi effettivamente riusciti a ripartire, ad eccezione del giovane olandese, dopo una bandiera rossa di circa 45 minuti. Una situazione che aveva potenzialmente avvantaggiato Felipe Massa e soprattutto Lucas Di Grassi e Antonio Felix Da Costa, che erano riusciti a risalire rispettivamente in quarta, ottava e nona posizione. Impietosamente, però, la Direzione gara ha applicato il regolamento – non senza qualche polemica – neutralizzando la classifica al giro precedente alla bandiera rossa. Il risultato? Si è ripartiti esattamente nelle posizioni originarie, con Wehrlein (poi costretto al ritiro per un problema tecnico) di nuovo riportato in quarta piazza.

SCENDE LA PIOGGIA A quel punto, come detto, è stata una grande lotta per la prima posizione, con Jev a chiudere ogni possibile spazio al neozelandese della Jaguar, Evans. Tutto finito? Neanche per sogno, perché prima di sentire intonare per la terza volta in questa stagione la Marsigliese seguita dall’inno nazionale cinese in onore di Ds Techeetah, non sono mancati neppure un paio di giri sotto la pioggia che fino a due minuti dalla bandiera a scacchi sembrava aver risparmiato la corsa nonostante le minacce della vigilia. Anche nelle difficili condizioni di pista umida non è la freddezza del francese è stata determinante. E adesso il vantaggio sul primo degli inseguitori, il compagno di squadra André Lotterer – in attesa della Direzione gara, che ha messo sotto investigazione il tedesco per una presunta irregolarità nella procedura di ripartenza dai box – è arrivata a 32 punti. Solo terza l’Audi di Lucas Di Grassi, arrivato decimo alle spalle di Felipe Massa. Con due gare alla fine e 59 lunghezze ancora da assegnare, forse non è ancora un’ipoteca. Ma poco ci manca…