Autore:

Salvo Sardina

WEHRLEIN DAVANTI 1:19.118, il tempo fatto segnare da Pascal Wehrlein al termine della seconda e ultima mezz’ora di prove libere dell’ePrix di Svizzera Formula E. Sotto un cielo sempre più minaccioso di scaricare pioggia sulle monoposto elettriche – e nel pomeriggio la situazione dovrebbe anche peggiorare – il tedesco di Mahindra Racing è stato il più rapido di tutti, rifilando però meno di un decimo ai più diretti inseguitori.

GRUPPO COMPATTO Alle spalle dell’ex pilota Sauber Formula 1 troviamo infatti ancora le due Ds Techeetah, che sembrano aver decisamente iniziato con il piede giusto il fine settimana di Berna. André Lotterer è staccato di 76 millesimi, quattro in meno del compagno di squadra e leader del campionato Jean-Eric Vergne. Il gruppo, almeno nelle posizioni di testa, è piuttosto compatto: Rowland è quarto a 88 millesimi, Frijns quinto a poco più di un decimo di gap dalla vetta.

SOLLIEVO MASSA Nel racconto delle prove libere 1 vi avevamo detto dell’investigazione a carico delle due Venturi di Felipe Massa e Edoardo Mortara, colpevoli di irregolarità nel sistema di ricarica delle batterie. La Direzione gara ha comunque deciso di sanzionare il team monegasco guidato da Susie Wolff con due multe da 1000 euro. Il brasiliano ha chiuso quattordicesimo, quattro caselle dietro il compagno di squadra. Ancora peggio è andata all’Audi di Lucas Di Grassi, che ha chiuso la sessione con il diciannovesimo crono in 1:20.490, oltre un secondo più lento rispetto al terzo tempo siglato questa mattina. Le monoposto full electric torneranno in pista alle 13.30 per le qualifiche, con la Superpole fissata alle 14.15. La sessione sarà trasmessa in diretta su Eurosport.

ePrix Svizzera 2019, risultati prove libere 2: