Max Verstappen non si ferma! Corre in GT3 a Portimao: la gara in diretta streaming

Nessuna sosta per Max Verstappen nel bel mezzo del calendario iridato della Formula 1. Tra i recenti impegni automobilistici in Asia e l'imminente trittico di gare nel continente americano, il quattro volte campione del mondo di F1 ha scelto di non concedersi pause, tornando in pista nel fine settimana per la tappa conclusiva del GT World Challenge Europe sul tracciato di Portimao. L'olandese gareggerà al volante della Mercedes-AMG GT3 schierata dal team Verstappen.com Racing, condividendo la griglia di partenza con i protagonisti della categoria tra cui figura anche Valentino Rossi, impegnato nella serie sulla Bmw M4 GT3.
Test per il Mondiale F1 e la 24h del Nurburgring
La partecipazione alla tre ore portoghese rappresenta per il pilota un banco di prova utile sotto molteplici aspetti. Da un lato la gara consente di riprendere familiarità con il tracciato dell'Algarve in vista del futuro rientro della pista nel calendario della Formula 1, dall'altro costituisce un importante allenamento in vista del programma endurance pianificato per la 24 Ore del Nurburgring del 2027. Sulla Mercedes numero 3 l'olandese farà equipaggio con i britannici Chris Lulham e Ben Barnicoat.
GT World Challenge, la 3h di Portimao in diretta streaming
L'appuntamento decisivo della stagione endurance prende il via nel tardo pomeriggio di sabato 17 ottobre, con partenza fissata per le ore 18:00 italiane. L'intero svolgimento del fine settimana di gara è accessibile attraverso i canali ufficiali della serie, che mettono a disposizione degli appassionati la trasmissione in diretta streaming gratuita dell'evento, affiancata dalle riprese esclusive della telecamera di bordo montata sulla macchina di Verstappen. Entrambe le dirette sono disponibili anche su MotorBox, cliccando play sui box video qui sotto.
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