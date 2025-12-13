Giorni caldi per la FIA: firmato il nuovo Patto della Concordia, Ben Sulayem rieletto presidente

Sono giornate piuttosto decisive per il futuro della Federazione Internazionale dell'Automobile. A margine dell'annuale Assemblea Generale Fia, questa volta organizzata a Tashkent, in Uzbekistan, Mohammed Ben Sulayem è stato infatti rieletto presidente per un secondo mandato. Una riconferma che da settimane non era più in dubbio, visto che il 64enne emiratino era ormai da tempo l'unico candidato che presentava tutti i requisiti per partecipare alla contestata tornata elettorale. Dalle urne era dunque impossibile che emergessero sorprese, con il voto che ha portato almeno formalmente il presidente alla conferma di un secondo mandato che scadrà tra 4 anni, alla fine del 2029.

Rielezione contestata

La partita però non è ancora del tutto conclusa, visto che una delle sfidanti, Laura Villars, si è appellata dinanzi alla giustizia ordinaria francese - perché è in Francia che la Federazione ha la sua sede principale - lamentando il mancato rispetto dei normali principi democratici per la corsa presidenziale. Il motivo è legato al fatto che ogni candidato doveva indicare un vice-presidente per ognuna delle diverse regioni del mondo in cui è suddivisa l'organizzazione FIA, ma che tra i candidati ammessi, che dovevano superare un vaglio di candidabilità da parte di un organismo FIA, c'era soltanto Fabiana Flosi (la moglie dell'ex boss della Formula 1, Bernie Ecclestone) per l'area America Latina, da tempo grande sostenitrice di Ben Sulayem. Per questo motivo, stante l'impossibilità di presentare in tempo un altro vice-presidente per il Sudamerica, tutti gli sfidanti dell'emiratino erano stati costretti a rinunciare alle elezioni, ad eccezione di Villars che ha invece ottenuto un'udienza in tribunale fissata per il prossimo mese di febbraio.

Le parole di Ben Sulayem

''Grazie a tutti i membri della Fia - spiega Mohammed Ben Sulayem intanto dopo la riconferma del suo ruolo da numero 1 di Place de la Concorde - per aver votato in numero straordinario e per aver riposto ancora una volta la vostra fiducia in me. Abbiamo superato molti ostacoli, ma oggi, qui, insieme, siamo più forti che mai. È davvero un onore essere il presidente della Fia e mi impegno a continuare a lavorare per la Federazione, per gli sport motoristici, per la mobilità e per i nostri club membri in ogni regione del mondo''.

Il nuovo Patto della Concordia

In attesa del pronunciamento dei giudici francesi, che potrebbero anche sospendere la nomina di Ben Sulayem e portare l'ente a indire nuove elezioni, nella giornata di venerdì 12 dicembre la Federazione ha intanto fatto un altro passo in avanti mettendo un mattoncino importante per il proprio futuro a medio termine. La Fia è infatti tra i firmatari del tanto atteso Patto della Concordia, l'accordo commerciale che lega la Federazione Internazionale alla Formula 1 e vincola gli 11 Costruttori che partecipano al campionato. Una firma attesa da mesi, visto che il contratto attuale era proprio in scadenza alla fine del 2025.

Il comunicato della Federazione

''Il nono Patto della Concordia - si legge nel comunicato ufficiale della Fia - annunciato oggi segna l'inizio di una nuova era di collaborazione tra la Federazione Internazionale dell'Automobile e il Formula One Group, che hanno lavorato insieme per scrivere il prossimo capitolo della storia della Formula 1, dimostrando rispetto reciproco, trasparenza e obiettivi condivisi tra le due organizzazioni. Il contratto conferma la partecipazione di tutti i team del Campionato mondiale Fia di Formula 1, compreso il nuovo team Cadillac Formula 1, fino alla fine del decennio e fornisce una base stabile per l'evoluzione sportiva e tecnica di questo sport''.

''L'accordo sottolinea l'impegno della Fia, di Formula One Group e di tutti i team a continuare a far crescere e sviluppare questo sport e a portare avanti la sua importante espansione degli ultimi anni. Il nuovo contratto consente alla Federazione di investire ulteriormente nel miglioramento del regolamento di gara, della direzione di gara, della gestione e delle competenze tecniche a beneficio del Campionato, e significa che lo sport può continuare ad evolversi, fornendo entusiasmanti innovazioni tecnologiche e azioni sportive per i fan, le emittenti televisive e i partner, il tutto all'interno di un quadro normativo stabile e strutturato. In combinazione con una crescita record degli ascolti, un calendario di gare dinamico e un crescente coinvolgimento del pubblico più giovane, il Campionato mondiale di Formula 1 entra in questo nuovo capitolo con uno slancio senza precedenti''.

