La FIA spazza i sospetti Red Bull sulla segretaria ex Mercedes

I SOSPETTI DELLA RED BULL La fuga di notizie sulla possibile infrazione del budget cap da parte della Red Bull nel corso della stagione 2021 era avvenuta nel corso del weekend del GP Singapore. Toto Wolff, boss della Mercedes, era stato tra i primi a rilanciare le indiscrezioni che erano cominciate a circolare e la cosa non andata giù alla scuderia austriaca. Helmut Marko aveva maliziosamente sottolineato come il processo di revisione delle spese fosse stato supervisionato da Shaila-Ann Rao, ex avvocato proprio della Mercedes che da quest'anno è entrata a far parte della FIA.

LA RISPOSTA DELLA FIA L'ingresso della Rao nella FIA, con il ruolo di segretaria ad interim per il motorsport, aveva già sollevato qualche preoccupazione da parte degli altri team in virtù dei suoi legami con la Mercedes. Nel weekend del GP Abu Dhabi, il presidente della FIA Ben Sulayem è voluto intervenire sulla questione, per garantire la massima serietà da parte dell'avvocatessa: ''La sua posizione è di segretaria generale ad interim e cosa significa ad interim?. Shaila-Ann mi ha supportato molto. Vediamo la sua intelligenza quando si tratta di prendere decisioni importanti. Sarò molto onesto con voi e difenderò la mia opinione, ma quando si tratta di Shaila-Ann, ci sono state accuse secondo cui è principalmente una sostenitrice della Mercedes. In realtà, quando le penalità per il bidget cap si sono concretizzate per entrambe le squadre (Red Bull e Aston Martin, ndr), ha detto che era un po' duro da parte mia. L'ho guardata e ho detto: 'Mio dio, c'è qualcuno che la sta accusando di stare con la Mercedes e lei mi sta dicendo che è la punizione è dura con la Red Bull!'''.

PROBLEMA ANNOSO Spazzati i dubbi sulla correttezza di Shaila-Ann Rao, rimane però il dato di fatto della fuga di notizie che ha fatto scoppiare il caso prima ancora che la FIA pubblicasse i risultati delle sue verifiche sulle spese dei team nel 2021. Ben Sulayem ha ammesso che il problema è noto alla Federazione e non è nulla di nuovo nella storia della F1: ''Riguardo la fuga di notizie, quando eravamo in Austria stavamo tenendo una riunione della F1 Commission e, mentre parlavamo, era già nelle notizie. A volte è frustrante perché, prima che tu abbia finito la tua riunione, qualcosa è già saltato fuori''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/11/2022