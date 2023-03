Lutto per Ben Sulayem, presidente della FIA: il figlio è morto in un incidente

Il mondo del motorsport è in lutto per la tragedia che ha colpito Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA: suo figlio Saif Mohammed è morto martedì sera in un incidente stradale avvenuto a Dubai. A darne notizia sono stati i media locali e un portavoce della Federazione ha poi confermato la veridicità. Ben Sulayem ha chiesto il rispetto della privacy e non rilascerà alcuna dichiarazione a riguardo.

CHI ERA SAIF Così come il padre, anche Saif Mohammed Ben Sulayem poteva vantare delle esperienze come pilota. Nel recente passato ha gareggiato nella Formula 4 degli Emirati Arabi Uniti, partecipando solo alle gare disputate sul circuito di Yas Marina e gareggiando contro piloti che da quest'anno gareggiano in F1, quali Oscar Piastri e Logan Sargeant. Il padre Mohammed, 61 anni, è stato un pilota di rally con ben 14 successi nel campionato del Medio Orietne. Dal 2021 ha preso il posto di Jean Todt alla presidenza della FIA. Lo scorso weekend era presente a Sakhir per il GP Bahrain che ha aperto la stagione 2023 del Mondiale di F1.

La redazione di MotorBox.com esprime le proprie condoglianze al presidente della FIA e alla sua famiglia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/03/2023