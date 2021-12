Prosegue il silenzio Mercedes: negata alla FIA la foto commemorativa per il titolo Costruttori

Prosegue la protesta Mercedes, in attesa di capire se ci sarà ricorso dopo i reclami respinti al termine del GP Abu Dhabi

SILENZIO ASSORDANTE Dalla bandiera a scacchi del GP Abu Dhabi, tutte le comunicazioni del team Mercedes si sono interrotte. I profili social della scuderia sono fermi alla pubblicazione di un breve comunicato attraverso il quale la scuderia dichiara l'intenzione di fare appello contro le decisioni prese dagli steward alla fine della gara, quando i reclami presentati dagli uomini di Toto Wolff sono stati respinti. Il manager austriaco non ha rilasciato interviste, la Mercedes non ha inoltrato alcun materiale stampa ai giornalisti e anche Lewis Hamilton si è chiuso in un inusuale silenzio, lui che è sempre molto attivo sulle piattaforme online.

NIENTE FOTO L'ultimo capitolo di questa vicenda arriva da un'indiscrezione riportata dal sito RaceFans, secondo la quale la Mercedes si è rifiutata di prendere parte a un servizio fotografico ufficiale della FIA per celebrare i vari team vincitori della classifica Costruttori dei campionani mondiali organizzati dalla federazione. La Mercedes ha negato la presenza di una sua vettura nella foto commemorativa che vede schierate tutte le altre auto. Uno sgarro che arriva mentre la scuderia sta ancora valutando se procedere effettivamente con il ricorso da presentare presso il tribunale della FIA.

NOTIZIE SU LEWIS Nel frattempo, ad aggiornare tifosi e appassionati su Hamilton è stato il fratello Nicholas, attraverso un video pubblicato su Instagram nel quale spiega che il sette volte iridato sta bene, ma non ha voglia di vedere nessuno. Questa solitudine autoimposta dovrebbe però interrompersi oggi, dato che Hamilton è atteso al Castello di Windsor per ricevere il titolo di cavaliere.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/12/2021