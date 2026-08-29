F1, ufficiale: Lando Norris continua la sua storia in McLaren! Rinnovo fino al 2030

La McLaren chiude definitivamente le porte del proprio mercato e blindando il suo uomo simbolo. Lando Norris, campione del mondo piloti in carica dopo il trionfo nel campionato 2025, ha firmato un'estensione contrattuale che lo legherà alla scuderia di Woking almeno fino al 31 dicembre 2030, con un'opzione pluriennale per estendere l'accordo anche negli anni successivi.

Un legame storico: 9 anni a Woking e record di GP

Il rinnovo di Norris, fresco vincitore degli ultimi due GP, tra Budapest e Zandvoort, segna il punto più alto di una storia d'amore sportiva iniziata nove anni fa, quando Lando entrò nel programma giovani McLaren nel 2017 come collaudatore e pilota al simulatore. Promosso titolare nel 2019, il pilota di Bristol è diventato quello con più presenze nella storia del team britannico con ben 163 GP disputati.

Il palmarès accumulato da Norris al volante delle monoposto orange è da capogiro, viste le 13 vittorie e 18 pole position, i 48 podi complessivi in carriera, a cui si aggiungono ovviamente il titolo Mondiale Piloti 2025, il primo per la McLaren dopo quello ottenuto da Lewis Hamilton nel lontano 2008, e i due campionati Costruttori del 2024 e del 2025.

Per celebrare la firma e i traguardi raggiunti, la dirigenza gli ha fatto dono della MCL39 originale, la monoposto con cui ha conquistato il titolo 2025.

Le parole di Lando Norris

“La McLaren è la mia casa - spiega il campione del mondo F1 2025 - e sono davvero felice di aver firmato un nuovo contratto che mi legherà alla squadra almeno fino al 2030. Quando ho intrapreso questo percorso nove anni fa, avevo ben chiari gli obiettivi che volevo raggiungere: riportare la McLaren ai vertici e vincere i campionati. Abbiamo raggiunto quell’obiettivo, ma vogliamo di più, vogliamo continuare a vincere e, come squadra, sappiamo di essere in grado di farlo. Non vedo l’ora di tornare al volante a Monza e sono davvero entusiasta di ciò che il futuro ha in serbo per noi, sia per il resto di questa stagione che per gli anni a venire”

Blindato il blocco d'acciaio: Brown, Stella, Piastri e Norris

Con l'estensione del contratto con Lando Norris, la McLaren congela i propri quadri tecnici e sportivi a lunghissimo termine. L'accordo del britannico segue infatti il rinnovo di Oscar Piastri siglato nel marzo dello scorso anno, oltre ai contratti a lungo termine già firmati dall'amministratore delegato Zak Brown e dal team principal Andrea Stella.

Una stabilità organizzativa totale che posiziona la struttura di Woking nelle condizioni ideali per dominare l'attuale ciclo regolamentare della Formula 1.

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