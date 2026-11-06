Alan Permane rinnova con Racing Bulls: il team principal resta almeno fino al 2031

La Racing Bulls ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Alan Permane, che rimarrà alla guida della scuderia nel ruolo di team principal e co-amministratore delegato dell'area sportiva della scuderia di Faenza fino al termine della stagione 2031. L'intesa ad ampio raggio conferma la fiducia totale del gruppo Red Bull nei confronti del manager inglese, individuato come figura centrale per dare continuità al percorso di crescita della struttura di Faenza nel lungo periodo.

I successi recenti della Racing Bulls

Entrato nel team nel gennaio 2024 come Direttore sportivo al fianco di Laurent Mekies, Permane è stato promosso alla guida operativa nell'luglio 2025 quando Mekies è stato promosso (e recentemente rinnovato) in Red Bull. Sotto la sua gestione sportiva, la squadra ha conquistato il suo primo storico podio con la nuova denominazione nel Gran Premio d'Olanda 2025, eguagliando il sesto posto finale nella classifica Costruttori. Nella stagione in corso, la Racing Bulls si è consolidata come presenza costante nella zona punti ed è in piena lotta per agguantare la quinta piazza iridata, risultato che rappresenterebbe il miglior piazzamento di sempre nella storia della scuderia romagnola.

Parla il team principal

“Sono immensamente orgoglioso - spiega Permane nel comunicato ufficiale del team - di continuare questo percorso con la Racing Bulls e vorrei ringraziare tutti alla Red Bull per la fiducia e il sostegno che mi hanno dimostrato. Ciò che rende speciale questa squadra è lo spirito comune di tutti: in pista, a Faenza e a Milton Keynes, ed è un privilegio guidare ogni giorno un gruppo così talentuoso e impegnato. Lottare per il quinto posto in campionato è qualcosa di cui dovremmo essere tutti molto orgogliosi, ma è il risultato di anni di duro lavoro da parte di molte persone, e non abbiamo ancora finito. Abbiamo le persone giuste, la cultura giusta e una chiara visione di dove vogliamo arrivare, e non vedo l’ora di continuare a dare il massimo insieme”.

Chi è Alan Permane

Alan Permane vanta un bagaglio di oltre trent'anni di permanenza nel paddock della Formula 1, maturato a partire dai primi anni '90 nella sede di Enstone. Con il team Benetton (poi diventato Renault e Lotus), il tecnico ha ricoperto le cariche di ingegnere di pista, capo ingegnere di pista e infine direttore sportivo, contribuendo in prima persona ai titoli mondiali conquistati da Michael Schumacher e Fernando Alonso, prima di intraprendere il nuovo capitolo professionale con la scuderia di Faenza. Una storia che, ora, proseguirà in Italia per almeno altri cinque anni completi.

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