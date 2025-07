F1 GP Belgio 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Spa-Francorchamps

F1 SPA 2025: LA FERRARI TORNA IN LOTTA?

Dopo due settimane di pausa la Formula 1 torna in pista per il GP del Belgio che inizia ufficialmente il ''girone di ritorno'' del Mondiale 2025: la gara sul mitico circuito di Spa-Francorchamps è infatti la numero 13 del campionato, la prima dopo il giro di boa di metà stagione. Sul tracciato immerso nel bel mezzo della foresta delle Ardenne, è poi in programma il terzo weekend dell'anno con il nuovo format Sprint che servirà a surriscaldare ancora di più il clima con due qualifiche e due gare, in aggiunta alla singola sessione di prove libere di scena al venerdì mattina.

Ma oltre al format c'è più di una ragione per cui i tifosi aspettano con ansia la tappa belga: terminato lo sviluppo e le prove della scorsa settimana al Mugello, la Ferrari porta per la prima volta in pista il tanto atteso aggiornamento alla sospensione posteriore che promette, almeno sulla carta, di far svoltare la stagione di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'obiettivo degli ingegneri di Maranello è infatti quella di sbloccare tutta un'intera gamma di assetti per la SF-25, che invece nella prima metà di stagione ha dovuto sacrificare le prestazioni per non consumare troppo il fondo ed evitare altre pesanti squalifiche (come quella ricevuta in Cina da Hamilton).

Norris sfida Piastri

Oltre ai temi di casa Ferrari c'è poi ovviamente la lotta tutta interna al box della McLaren, con Lando Norris che sta recuperando punti su punti sul leader del Mondiale, Oscar Piastri. Il giovane pilota australiano sembra in una fase calante della sua stagione ed è chiamato a una risposta convincente per respingere gli attacchi del compagno di squadra.

Verstappen con la ''nuova'' Red Bull

E poi c'è Max Verstappen, che dopo il ritiro di Spielberg e la prestazione deludente della domenica di Silverstone, torna in una delle sue cattedrali, oltre che in uno dei suoi due GP di casa (è olandese ma è nato in Belgio e ha anche cittadinanza belga). Per il campione del mondo in carica, scivolato a -68 in classifica e al centro di un intrigo di mercato piloti, sarà la prima volta al volante di una Red Bull senza il team principal Christian Horner, licenziato dopo il GP di Gran Bretagna dopo oltre 20 anni al timone del team. Ed è chiaro come serva una risposta convincente sul piano delle prestazioni della RB21, che dovrebbe debuttare in pista con un altro pacchetto di aggiornamenti per provare a inseguire la dominante McLaren.

Per il tredicesimo round della stagione la Formula 1 continua la serie di gare europee che adesso proseguirà ininterrotta fino a settembre. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista sulla pista di Spa, con particolare attenzione soprattutto agli orari ''rivisitati'' per effetto del format della Sprint Race, che fin qui si è disputata fuori dall'Europa (in Cina e a Miami):

Venerdì 25 luglio

Prove libere 1 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche Sprint: 16.30 – 17.30

Sabato 26 luglio

Gara Sprint : 12.00 – 13.00

: 12.00 – 13.00 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 27 luglio

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP del Belgio sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma non in diretta. Le qualifiche sprint, la sprint race e le qualifiche ''tradizionali'' saranno però visibili in diretta in chiaro su TV8, mentre per il GP di domenica bisognerà attendere la differita, in onda poche ore dopo la partenza ufficiale dell'evento. Resta invece esclusa la trasmissione delle prove libere 1. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche Sprint : venerdì 25 luglio, ore 16.30 (diretta)

: venerdì 25 luglio, ore 16.30 (diretta) Gara Sprint : sabato 26 luglio, ore 12.00 (diretta)

: sabato 26 luglio, ore 12.00 (diretta) Qualifiche : sabato 26 luglio, ore 16.00 (diretta)

: sabato 26 luglio, ore 16.00 (diretta) Gara: domenica 27 luglio, ore 18.00

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Spa-Francorchamps, in cui si disputa il GP del Belgio 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito permanente di Spa lunga 7.004 metri è un tracciato di livello alto per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 12% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito noto per i lunghi curvoni veloci, i saliscendi mozzafiato (come quello del mitico complesso Eau Rouge-Raidillon) ma anche le staccate violente. I punti di frenata sono in totale 8 per 19 curve, con gli impianti frenanti particolarmente sollecitati principalmente in curva-1 e in curva-18. Il tracciato è dunque considerato di livello 4 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Spa per l’impianto frenante è però la 5, quella che porta i piloti alla chicane di Les Combes dopo il lunghissimo rettilineo del Kemmel. Qui le macchine arrivano da una velocità massima di 327 km/h a 176 km/h, con una decelarazione massima di 4.7 g. Lo spazio di frenata è di 93 metri in un tempo di soli 1.48 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 157 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.584 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend in Belgio, secondo Google Meteo.

Venerdì 25 luglio - Leggera pioggia, temperatura 15-21°C, precipitazioni 20%, umidità 74%

- Leggera pioggia, temperatura 15-21°C, precipitazioni 20%, umidità 74% Sabato 26 luglio - Leggera pioggia., temperatura 14-21°C, precipitazioni 25%; umidità 68%

- Leggera pioggia., temperatura 14-21°C, precipitazioni 25%; umidità 68% Domenica 27 luglio - Leggera pioggia, temperatura 13-19°C, precipitazioni 25%, umidità 68%

