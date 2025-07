F1 GP Belgio 2025, Qualifiche Sprint: Piastri in pole a Spa, Verstappen insegue

PIASTRI IN POLE SPRINT A SPA

Oscar Piastri firma la pole position nella Sprint Qualifying del GP del Belgio 2025 a Spa-Francorchamps. Il pilota McLaren sorprende Max Verstappen e Lando Norris, con un giro perfetto nel momento decisivo. Lewis Hamilton escluso clamorosamente già in SQ1. Ecco cosa è successo.

UNA QUALIFICA SEGNATA DALLA STRATEGIA GOMME

Nel format Sprint del Gran Premio del Belgio 2025, i team hanno dovuto affrontare la fase finale delle qualifiche (SQ3) con un solo set nuovo di gomme soft Pirelli. Questo ha spinto tutti i piloti rimasti in top 10 ad attendere gli ultimi minuti per tentare un solo giro lanciato.

Lando Norris è stato il primo a far segnare un tempo (1:41.128), superato poi da Max Verstappen (1:40.987). Ma il colpo di scena è arrivato con Oscar Piastri, autore di un notevole 1:40.510 che gli è valso la pole position per la Sprint Race.

LECLERC QUARTO, OCON E BEARMAN SORPRENDONO

Il primo degli inseguitori è stato Charles Leclerc, staccato di circa otto decimi dal leader McLaren. Positiva la performance di Esteban Ocon, quinto con la Haas, mentre Oliver Bearman, al debutto sul tracciato di Spa, ha chiuso con un solido settimo posto.

Nel mezzo, sesto, troviamo Carlos Sainz sulla Williams, mentre in ottava posizione chiude Pierre Gasly (Alpine), autore di una buona progressione nella SQ2.

Chiudono la top ten Isack Hadjar (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Sauber), entrambi qualificatisi per la prima volta in una SQ3 nel 2025.

PIASTRI RISCHIA IN SQ2, LAWSON FUORI PER 41 MILLESIMI

Il percorso di Oscar Piastri verso la pole non è stato privo di ostacoli. In SQ2 il suo primo tentativo è stato cancellato per track limits all’Eau Rouge. Il secondo tentativo è bastato, ma solo per 41 millesimi di secondo: tanto è bastato per lasciarsi alle spalle Liam Lawson, primo degli esclusi in 11ª posizione.

Fuori dai giochi anche Yuki Tsunoda, George Russell e i due piloti Aston Martin, Fernando Alonso e Lance Stroll, rispettivamente 14° e 15°.

HAMILTON FUORI IN SQ1: ERRORE DECISIVO NEL FINALE

Il colpo di scena più rilevante è arrivato nella Sprint Qualifying 1. Lewis Hamilton, in difficoltà per tutta la sessione, è uscito di pista alla chicane finale, perdendo il controllo della vettura e finendo in testacoda. Il suo miglior tempo non è bastato: 18ª posizione e qualificazione compromessa per la Sprint.

Davanti a lui, esclusi anche Alex Albon (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber) e Franco Colapinto (Alpine), tutti racchiusi in meno di un decimo.

QUALIFICA DA DIMENTICARE PER KIMI ANTONELLI

Ultimo in classifica, Kimi Antonelli ha visto la sua sessione finire praticamente subito. Una perdita di controllo a Stavelot ha costretto il giovane italiano a rientrare con gomme medie danneggiate, senza più possibilità di migliorare. Chiude con il peggior tempo assoluto, ben lontano dagli standard necessari per passare in SQ2.

CLASSIFICA SPRINT QUALIFYING – TOP 10 GP BELGIO 2025

Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Sauber)

COSA ASPETTARSI DALLA SPRINT DI SABATO

Con una prima fila inedita formata da Piastri e Verstappen, la Sprint Race del GP Belgio 2025 si preannuncia interessante sul piano tattico. Le condizioni meteo variabili di Spa e la necessità di gestire al meglio le gomme renderanno ogni decisione cruciale. Occhi puntati anche su Hamilton e Russell, chiamati a recuperare posizioni partendo dal fondo.

Programma e appuntamenti del GP Spa 2025

L'appuntamento per gli appassionati è per sabato 26 luglio, con la Sprint Race del GP del Belgio al via alle 12.00, con le Qualifiche vere e proprie che decideranno la griglia di partenza della gara di domenica in programma alle 16.00.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Spa e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 25/07/2025