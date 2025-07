F1 GP Belgio 2025, qualifiche: Norris firma una pole d'autore a Spa, Leclerc 3°

Norris centra la pole nelle qualifiche del GP Belgio 2025 davanti a Piastri e Leclerc su Ferrari. Delusione Hamilton, fuori in Q1

QUALIFICHE GP SPA F1, SORRIDE NORRIS

Lando Norris si conferma in grande forma nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2025 di Formula 1. Dopo aver dettato il passo in Q1 e aver chiuso la Q2 alle spalle del compagno di squadra, il britannico della McLaren è riuscito a piazzare la zampata decisiva nella fase finale delle prove ufficiali a Spa-Francorchamps.

Una pole position d'autore, quella del giovane pilota inglese fresco vincitore degli ultimi due GP in Austria e Gran Bretagna, che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:40.562. Così Norris conquista la tredicesima partenza al palo della carriera battendo con un distacco minimo di soli 85 millesimi di secondo il compagno Oscar Piastri.

Comunque una prestazione eccezionale da parte della McLaren, che conferma l'ottimo momento di forma nonostante il piccolo passo falso della Sprint Race vinta da Max Verstappen, centrando un'altra prima fila tutta papaya.

LECLERC TERZO, VERSTAPPEN SBAGLIA

Charles Leclerc riesce a ottenere la terza posizione in griglia, migliorando nel finale della Q3 grazie a un giro pulito in cui è riuscito a ottimizzare il potenziale della Ferrari SF-25 aggiornata con la nuova sospensione posteriore.

Il monegasco partirà dalla seconda fila, accanto a Max Verstappen, che invece non è riuscito a trovare il ritmo giusto per sfidare il duo di casa McLaren, commettendo qualche sbavatura di troppo nel suo ultimo tentativo in Q3.

Per la Red Bull, si tratta comunque di una base di partenza solida, anche se il passo mostrato dalla McLaren potrebbe rappresentare una minaccia concreta per la gara di domenica, in cui è anche atteso l'arrivo della pioggia.

ALBON E RUSSELL IN TOP 6

La Williams continua a sorprendere: Alex Albon si è qualificato quinto, mostrando un buon bilanciamento della monoposto su un circuito esigente come Spa. Sesto posto per George Russell con la Mercedes, in una qualifica senza errori ma senza picchi di prestazione.

Settima posizione per un ritrovato Yuki Tsunoda, che finalmente porta la seconda Red Bull in Q3, piazzandosi in griglia davanti alle due Racing Bulls di Isack Hadjar e Liam Lawson, rispettivamente ottavo e nono. A chiudere la top 10, il rookie Gabriel Bortoleto con la Sauber.

HAAS E SAINZ RESTANO FUORI DALLA TOP 10

Dopo una buona Sprint al mattino, la qualifica della Haas non ha invece rispettato le aspettative. Esteban Ocon e Ollie Bearman si sono infatti fermati in Q2, ottenendo l’undicesimo e il dodicesimo tempo. Più indietro Pierre Gasly (Alpine), tredicesimo, davanti a Nico Hulkenberg (Sauber) e a un deludente Carlos Sainz, solo quindicesimo con la seconda Williams.

DISASTRO HAMILTON, LA FERRARI FUORI IN Q1

Ma il vero grande colpo di scena è arrivato già nella Q1: Lewis Hamilton, in lotta per l’accesso alla Q2, ha visto il suo miglior tempo cancellato per violazione dei limiti della pista.

Il pilota Ferrari è stato quindi arretrato perdendo il proprio miglior crono e sarà costretto a partire 16°: un modo pessimo per proseguire nel weekend dopo che già nella Sprint Qualifying c'era stata una clamorosa esclusione nella prima sessione eliminatoria.

Delusione anche per Franco Colapinto (Alpine) e Kimi Antonelli (Mercedes), entrambi fuori in Q1. Giornata da dimenticare per le due Aston Martin, con Fernando Alonso e Lance Stroll nelle ultime due posizioni.

GRIGLIA DI PARTENZA F1 GP BELGIO 2025 (TOP-10)

Lando Norris - McLaren Oscar Piastri - McLaren Charles Leclerc - Ferrari Max Verstappen - Red Bull Alex Albon - Williams George Russell - Mercedes Yuki Tsunoda - Red Bull Isack Hadjar - Racing Bulls Liam Lawson - Racing Bulls Gabriel Bortoleto - Sauber

COSA ASPETTARSI DAL GP DEL BELGIO

Le qualifiche del GP del Belgio 2025 confermano lo stato di forma della McLaren, che occupa l’intera prima fila. Alle loro spalle, Ferrari e Red Bull si preparano a una gara in bagarre per il terzo posto, su un tracciato che, storicamente, offre sempre variabili interessanti.

L'attenzione massima è infatti sulle condizioni meteo, che hanno spinto alcuni team (Red Bull soprattutto) a presentarsi in pista con un'ala posteriore da alto carico aerodinamico che potrebbe aiutare a trovare il grip migliore in condizioni di pista scivolosa.

Programma e appuntamenti GP Spa 2025 F1

L'appuntamento per gli appassionati di Formula 1 è adesso per il GP, momento clou dell'intero weekend sulla mitica pista immersa nel polmone verde della foresta delle Ardenne. Lo spegnimento dei semafori è in programma infatti, salvo sorprese legate alle condizioni climatiche, per le 15.00 di domenica 27 luglio.

Pubblicato da Alessio Ricci, 26/07/2025