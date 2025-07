F1 Sprint GP Belgio 2025: Verstappen vince la mini-gara a Spa, la Ferrari fatica

VERSTAPPEN SI IMPONE NELLA SPRINT F1 A SPA

Max Verstappen torna a vincere nel formato Sprint, imponendosi nella mini gara del sabato del GP del Belgio 2025 sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota olandese della Red Bull ha gestito con autorità la corsa da 100 km approfittando di una partenza solida e di un sorpasso decisivo su Oscar Piastri nel primo giro.

Il successo rappresenta la sua prima vittoria in una Sprint F1 nella stagione 2025, rilanciando le chance del team anglo-austriaco che festeggia già alla sua prima uscita senza lo storico team principal Christian Horner (recentemente sostituito dall'ex Ferrari, Laurent Mekies).

PARTENZA VIVACE: DUELLO TRA VERSTAPPEN E PIASTRI

Il polemanOscar Piastri (McLaren) è riuscito a mantenere la prima posizione allo scatto, ma Verstappen ha presto preso il comando grazie a una manovra efficace nella parte finale del lungo rettilineo del Kemmel. Dopo il sorpasso, l'olandese ha costruito un piccolo margine, pur dovendo difendersi nella seconda metà di gara dagli attacchi delle due monoposto di Woking.

MCLAREN COMPETITIVA: PIASTRI E NORRIS A PODIO

Con il secondo posto di Piastri e il terzo di Lando Norris, la McLaren esce dalla Sprint del Belgio con segnali comunque positivi. La MCL39 ha dimostrato di adattarsi bene al layout di Spa, soprattutto nei tratti tecnici e in frenata.

Per il team britannico, si tratta di un altro risultato incoraggiante in vista della gara lunga di domenica, che peraltro potrebbe anche essere condizionata dalla pioggia.

LECLERC SOLO QUARTO, FERRARI FATICA

Charles Leclerc ha chiuso la Sprint del GP Belgio in quarta posizione. Il ferrarista era riuscito a superare Norris nei primi metri con una bella staccata in fondo al rettilineo del Kemmel, ma non è riuscito a mantenere il ritmo dei primi tre.

Gara in ombra, invece, per Lewis Hamilton, che dopo l'eliminazione in SQ1 nelle qualifiche Sprint del venerdì, non è riuscito a rimontare oltre, tagliando il traguardo al 15° posto.

A PUNTI OCON, SAINZ, BEARMAN E HADJAR

Esteban Ocon (Haas) ha ottenuto un buon quinto posto, confermando la crescita del team americano nelle ultime settimane, seguito dal compagno Ollie Bearman al settimo posto, alle spalle della Williams di Carlos Sainz. Chiude la zona punti - nelle gare sprint sono soltanto otto i piloti che raccolgono qualcosa in ottica campionato - Isack Hadjar (Racing Bulls).

CLASSIFICA SPRINT GP BELGIO 2025

Max Verstappen (Red Bull) – 8 punti Oscar Piastri (McLaren) – 7 punti Lando Norris (McLaren) – 6 punti Charles Leclerc (Ferrari) – 5 punti Esteban Ocon (Haas) – 4 punti Carlos Sainz (Williams) – 3 punti Ollie Bearman (Haas) – 2 punti Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1 punto

PROGRAMMA E APPUNTAMENTI GP SPA 2025

Il sabato del GP Belgio adesso prosegue con l'attesissima qualifica tradizionale, che con la solita suddivisione in Q1, Q2 e Q3, porterà i piloti a decidere lo schieramento di partenza della gara di domenica pomeriggio: le prove ufficiali scattano alle 16.00, mentre per il GP bisognerà attendere le 15.00 di domenica 27 luglio.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, ma anche il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Spa e le classifiche generali del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 26/07/2025