F1 GP Belgio 2025, le pagelle di Spa-Francorchamps

LE PAGELLE DEL GP DEL BELGIO F1 2025

Oscar Piastri vince in modo perentorio la gara di Spa Francorchamps, facendo a Norris ciò che ieri Verstappen ha fatto a lui, ma con diverse condizioni di pista. Dal canto suo il britannico sbaglia troppo per un pretendente al titolo, mentre l'olandese ci prova in ogni modo, ma lotta contro un coriaceo Leclerc e un assetto fatto per il bagnato. Sprazzi di vero Hamilton, Albon sempre concreto, errori per Hulkenberg e Sainz. Ecco tutti i nostri voti.

Oscar Piastri - Voto 9

Non 10? Se solo avesse avuto un rivale oggi, e invece approfitta dell'errore di Norris alla partenza dietro la Safety Car e poi se ne va. E chi lo rivede più? Le immagini televisive lo ri-inquadrano solo negli ultimi giri.

Lando Norris - Voto 6

Con l'auto che ha il 2° posto è il risultato minimo accettato. Però c'è modo e modo di prenderlo: parte dalla pole, sbaglia al via, azzecca la strategia ma poi fa un paio di errori di guida e non la fa funzionare al meglio.

Charles Leclerc - Voto 8,5

Il terzo posto in griglia è già stato una mezza impresa. Tenerselo oggi non era scontato, ma il meteo gli ha dato una mano. Il resto ce l'ha messo Charles, insuperabile nei primi giri e negli ultimi. In mezzo tanta ciccia.

Max Verstappen - Voto 7,5

Limitato al massimo dall'assetto da bagnato, ci ha provato in tanti modi a passare Leclerc, ma in quelle due occasioni in cui ha avuto una chance di farlo, non è stato il solito Max. Ciò detto, prestazione positiva.

George Russell - Voto 7

Su questa pista la Mercedes è la quarta forza in pista, lui passa Albon nei primi giri, azzecca la strategia e riesce persino a impensierire Verstappen dopo il pit-stop. Poi però la verve si spegne e chiude 5° e staccato.

Alex Albon - Voto 9

Non sbaglia nulla e per metà gara si tiene dietro Hamilton, sfruttando al massimo le punte velocistiche della Williams, imparando dall'errorino commesso ieri nella Sprint (quando Lewis l'ha sorpassato nel finale).

Lewis Hamilton - Voto 8

Primi venti giri da fuoriclasse assoluto. Non sbaglia nulla, sorpassa anche dove non si può e si ferma per primo ai box, risalendo da 18° a 7°. Poi l'assetto da bagnato su pista asciutta ha smesso di dare ulteriori frutti.

Yuki Tsunoda - Voto 4

Il distacco dal compagno è imbarazzante, scattava settimo e non è riuscito a cogliere la zona punti. Il pessimo risultato è frutto del pit-stop ritardato, sì, ma a fine gara, viene passato anche da Bearman e Hulkenberg.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 5

Partiva 19° e non raddrizza un weekend nato male e proseguito peggio. In gara, tutto sommato, sbaglia solo la strategia, una seconda sosta che non paga, e fa anche qualche sorpasso, ma c'è ancora da pedalare

Nico Hulkenberg - Voto 5

Nei primi giri sembrava una gara disegnata per lui, un'altra. E invece con l'asciutto si normalizza. Lui avrebbe potuto comunque conquistare dei punti, ma la scelta di sostare una volta di più rovina la sua giornata.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 7

Gara costante, strategia azzeccata, nessun errore evidente. Liam sembra tornato a essere un pilota in RB.

Gabriel Bortoleto - Voto 7

Sarebbe arrivato davanti al compagno anche senza la scelerata di Hulk. Secondo risultato a punti in carriera.

Pierre Gasly - Voto 6,5

Sembrava una giornata storta, ma con la giusta strategia alla fine la raddrizza conquistando un punticino.

Oliver Bearman - Voto 6

Gara costante, sfiora la zona punti senza commettere errori, ma senza neanche mostrare guizzi degni di nota.

Lance Stroll - Voto 6

Non si vede e non si sente, ma lontano dai riflettori alla fine porta a casa un risultato dignitoso, senza azzardi.

Esteban Ocon - Voto 5

Ritarda troppo il passaggio da inetrmedie a slick e si ritrova ultimo. Recupera, ma non può fare di più.

Fernando Alonso - Voto 5

Come fa a finire dietro a Stroll? Partiva ultimo, poi l'assetto da bagnato, infine la seconda sosta. Giornata no.

Carlos Sainz - Voto 4

Giornata da dimenticare. Da 17° a 18°, con tanti sorpassi subiti, assetto e strategia sbagliata e poca verve.

Franco Colapinto - Voto 5

Non una buona giornata, stava cola... ndo a picco, ha provato a raddrizzare la gara con la 2° sosta, ma niente.

Isack Hadjar - Voto 4,5

Da 8° a 20°, unico doppiato. Cosa non ha funzionato? La strategia: Prima sosta ritardata, seconda fatta.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/07/2025