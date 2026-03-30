Strada R³, Zyrus alza il livello: una belva con motore V10 da 1.500 CV

Voglia di supercar, di vere supercar? Guardate cosa sta arrivando. Zyrus Engineering è un'azienda norvegese specializzata in elaborazioni che ha trascorso l'ultimo decennio a creare alcune delle Lamborghini più estreme del pianeta. Diversi anni fa, per esempio, realizzò una ''folle'' Lamborghini Huracan omologata per un utilizzo stradale da oltre 1.200 CV. Adesso, per celebrare il suo decimo anniversario, l'azienda ha deciso di realizzare qualcosa di ancora più folle. Sta infatti arrivando Zyrus Strada R³, dove ''Strada'' sta per indicare che sarà una supercar omologata per un utilizzo stradale.

I dettagli sono ancora pochi ma i teaser condivisi fino a questo momento fanno capire che è in arrivo qualcosa di davvero molto speciale.

Un motore V10 biturbo da 1.500 CV

La base è quella della Huracan e si parla di un V10 biturbo con una potenza di ben 1.500 CV, numeri che dovrebbero garantire prestazioni elevatissime. Anche se la nuova auto è coperta da teli nei teaser, la forma dei fari ricorda molto quella di un modello basato sulla Huracan, così come la forma appuntita del frontale. Tuttavia, possiamo notare che Zyrus ha aggiunto luci diurne a LED a forma di X alle imponenti prese d'aria anteriori. Ha pure chiaramente sviluppato un cofano su misura per la vettura al fine di migliorare l'aerodinamica.

Vista di tre quarti posteriore, la Strada R³ sembra più larga di una Huracán. In ogni caso, dietro si nota chiaramente la presenza di un enorme alettone posteriore fisso e fanali posteriori a forma di X, che richiamano quelli anteriori. L'azienda ha fatto sapere che la nuova supercar avrà un peso di circa 1.424 kg. Dunque, il rapporto peso/potenza sarà decisamente molto interessante. Il tutto sarà abbinato ad un'aerodinamica particolarmente sofisticata che permetterà di generare una deportanza di circa 1.500 kg.

Zyrus Strada R³

Secondo Radni Molhampour, amministratore delegato di Zyrus Engineering , la Strada R³ è ''un tributo a dieci anni di impegno nel superare i limiti del design, dell'ingegneria e delle prestazioni. Con il V10 biturbo al suo interno e la fibra di carbonio nel suo DNA, questa supercar stabilisce un nuovo standard nel nostro percorso''.

Solo 5 esemplari

A questo punto siamo molto curiosi di scoprire tutti i suoi segreti. L'attesa non dovrebbe essere lunga dato che la produzione dovrebbe partire a luglio. Complessivamente, ne saranno costruiti solo 5 esemplari. Nessun accenno ai prezzi che comunque probabilmente saranno accessibili solamente a pochi e fortunati collezionisti.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/03/2026