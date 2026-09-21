Zeekr 9X, lusso, 6 posti e 897 CV: in Italia parte da 122.610 euro

Zeekr 9X farà il suo debutto pubblico ufficiale europeo in occasione del Monaco Yacht Show che si terrà dal 23 al 26 settembre. Maxi SUV che arriverà anche sul mercato italiano nella versione Ultra AWD a 6 posti, con un prezzo di listino a partire da 122.610 euro chiavi in mano.

Zeekr 9X

SUV Premium ibrido Plug-in

Zeekr 9X presenta forme massicce ed è lungo 5.239 mm, con un passo di 3.169 mm. Offerto solamente nella versione a 6 posti (configurazione 2+2+2), il SUV Plug-in si caratterizza per la presenza di un frontale con un'ampia griglia verticale che ricorda un po' i modelli Rolls-Royce. Modello disponibile nelle colorazioni Crystal White, Lava Grey e Onyx Black, alle quali si affiancano differenti possibilità di personalizzazione, tra cui il Black Pack con dettagli esterni in nero lucido. Parola d'ordine lusso.

Chi salirà a bordo troverà materiali premium, tecnologia e potrà godere di un comfort ai massimi livelli. Per esempio, la seconda fila è composta da due sedute individuali Cloud, reclinabili fino a 145 gradi, con regolazioni elettriche, riscaldamento, ventilazione, massaggio e poggia gambe. Anche la terza fila è stata progettata per il massimo comfort, con sedili elettrici dedicati e regolazione dell'inclinazione. Durante i viaggi si potrà approfittare delle funzioni d'intrattenimento che il SUV propone.

Zeekr 9X

C'è uno schermo OLED 3K da 17 pollici integrato nel cielo che si abbassa, le schermature si attivano e l'illuminazione ambientale si adatta alla visione. L'abitacolo diventa quindi un sorta di sala cinematografica. Non manca nemmeno un impianto audio Naim Premium Audio che dispone di 32 altoparlanti e 8 seat shakers, mentre tra i sedili posteriori c'è lo Smart Refrigerator, capace di raffreddare o riscaldare da meno 6 gradi a più 50 gradi.

Parlando della tecnologia, davanti c'è un quadro strumenti digitale da 13 pollici. La pancia è poi dominata da due display OLED da 16 pollici del sistema infotainment. La dotazione prevede pure la presenza di un Head-up Display da 47 pollici con realtà aumentata.

Zeekr 9X

Zeekr 9X offre pure avanzati sistemi di assistenza alla guida. Presente il sensore LiDAR, baricentro del sistema Zeekr Assisted Drive.

Motore ibrido Plug-in

Il powertrain è composto da un sistema Super Hybrid con architettura elettrica a 900 V. Abbiamo quindi un motore a quattro cilindri da 2 litri abbinato a due motori elettrici. C'è quindi la trazione integrale. La potenza combinata raggiunge 660 kW, equivalenti a 897 CV, con una coppia massima di 935 Nm e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. Ad alimentare le unità elettriche una batteria da 55,1 kWh che consente di percorrere fino a 179 km in modalità elettrica, mentre l'autonomia complessiva arriva fino a 737 km. L'architettura a 900 V permette inoltre una potenza di ricarica in corrente continua fino a 330 kW, con un passaggio dal 10 all'80% in 9,5 minuti.

Zeekr 9X

Il motore turbo benzina da 2 litri lavora in sinergia con il sistema elettrico per estendere l'autonomia e permette di mantenere disponibili le prestazioni quando richiesto.

Prezzo

Come accennato all'inizio, il SUV è per pochi. Si parte infatti da 122.610 euro. Le prime consegne in Italia sono previste a partire da gennaio 2027.

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