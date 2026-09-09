Zeekr 7X, arriva la batteria Golden Brick da 85 kWh: ecco cosa sappiamo

Zeekr 7X è un SUV elettrico che abbiamo avuto modo di provare già da un po' di tempo. La casa automobilistica continua a evolvere questo modello ed è in arrivo una nuova versione. Sul mercato cinese debutterà tra non molto. Non è ancora chiaro se e quando sarà disponibile pure per il mercato europeo. Intanto andiamo scoprire le caratteristiche di questa nuova variante del SUV elettrico.

Nuova batteria LFP

I dettagli tecnici sono emersi dalla scheda del sito del MIIT cinese, passaggio obbligatorio per poter ottenere il via libera per la vendita sul mercato della Cina. Nel quarto trimestre dell'anno debutterà quindi una nuova versione della Zeekr 7X dotata di un motore da 370 kW (503 CV) e soprattutto di una nuova batteria ''Golden Brick'' LFP da 85 kWh. Non ci sono ancora indicazioni sull'autonomia CLTC ma sappiamo che la velocità massima raggiunge i 240 km/h. Nuova versione che dovrebbe arrivare con il Model Year 2027 del SUV elettrico.

Zeekr 7X

Le altre caratteristiche della Zeekr 7X non cambiano e quindi le novità sono tutte legate al powertrain.

La gamma della Zeekr 7X cresce

L'attuale versione LFP da 75 kWh offre fino a 620 km CLTC. In confronto, con la batteria NMC da 103 kWh, il SUV raggiunge 802 km CLTC nella configurazione a motore singolo e 715 km CLTC con la trazione integrale. Possiamo quindi immaginare che con la batteria LFP da 85 kWh, la percorrenza CLTC possa avvicinarsi a quota 700 km. Ne sapremo di più al momento del lancio ufficiale sul mercato. A quel punto capiremo se il suo arrivo è previsto pure per l'Europa.

La Zeekr 7X ha raggiunto quota 200.000 unità a livello globale, mentre la nuova versione, come accennato in precedenza, è prevista per il quarto trimestre del 2026.

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