Zeekr 8X, il SUV cinese sfida i grandi nomi del segmento premium, ma per ora niente Europa

Zeekr, brand lussuoso cinese della galassia Geely, amplia la propria offerta con l’8X, un grande SUV di fascia premium che punta su contenuti tecnici e finiture di gran lusso. Si tratta di uno sport utility plug-in hybrid, caratterizzato da una soluzione meccanica un po' diversa rispetto a molte concorrenti della stessa categoria.

Zeekr 8X: il nuovo maxi SUV cinese monta un powertrain plug-in hybrid da 1.400 CV

Un powertrain da record

Il motore a benzina è infatti un 2.0 turbo da 279 CV (invece del ''solito'' 1.5 litri), abbinato a tre motori elettrici, uno davanti con 394 CV e due dietro da 503 CV cad., che completano il sofisticato powertrain di questo modello al top della gamma (la versione standard ha due motori elettrici). Con questa configurazione la potenza complessiva raggiunge 1.400 CV, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,96 secondi, valore eccezionale per un modello che supera le 2,8 tonnellate di massa.

Zeekr 8X: lungo 5,1 metri e con un peso di 2,8 tonnellate ma lo 0-100 è in 2,96 secondi

Dimensioni XL e autonomia al top

Con 5,1 metri di lunghezza, la Zeekr 8X si colloca tra i SUV di grandi dimensioni (guarda anche Zeekr 9X). Il peso elevato è dovuto anche alla presenza di una batteria da 70 kWh, che secondo il ciclo cinese CLTC consente fino a 268 km di percorrenza in modalità elettrica. Sommando la capacità del serbatoio, l'autonomia complessiva dichiarata arriva a circa 1.000 km. Sul fronte della ricarica, la casa indica un tempo di appena nove minuti per passare dal 30 all'80% utilizzando una colonnina in corrente continua.

Zeekr 8X: abitacolo super lussuoso con plancia digitale e rivestimenti in pelle Nappa

Design boxy e abitacolo di lusso

Dal vivo il modello si distingue per un design piuttosto squadrato, con proporzioni equilibrate e una presenza su strada importante. Gli interni puntano su materiali di qualità e finiture curate, accompagnati da una dotazione tecnologica molto ricca. Spiccano il doppio schermo da 16'' sulla plancia, oltre al display posteriore a scomparsa da 17'' destinato ai passeggeri della seconda fila, che possono contare anche su sedili regolabili elettricamente e climatizzati. L'abitacolo offre inoltre un'elevata disponibilità di spazio sia davanti sia dietro: sembra di viaggiare nella ''first class'' di un volo intercontinentale, tanto è il comfort percepito.

Zeekr 8X: pronto a sfidare i rivali europei, ma non è previsto il debutto sul mercato italiano

Supercar a ruote alte, ma arriverà?

Per il momento la casa ha scelto di non importare il SUV nei mercati europei, limitandosi a mostrarlo a selezionati media, tra cui MotorBox, per raccogliere le prime impressioni e fare una valutazione sul futuro. Durante il test, lo sport utility ha evidenziato scatti da supercar, ma con un'erogazione progressiva nella maggior parte delle modalità di guida. Solo con il profilo Sport+, la spinta diventa brutale, quasi eccessiva, appena sfiorando il pedale destro. Le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico contribuiscono a limitare il rollio e a mantenere elevato il piacere di vivere a bordo, pur con pneumatici sportivi da 22 pollici, che non possono attutire tutti i colpi delle strade più rovinate.

Qualora arrivasse sul mercato europeo, dovrebbe confrontarsi con rivali affermati come, tra gli altri, BMW X5 M, Lamborghini Urus SE e Mercedes GLE 63 AMG. Molto dipenderà dal posizionamento del prezzo, anche se sul piano tecnico il modello sembra avere tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nella categoria. Voi cosa ne dite?

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