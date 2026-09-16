World Car of the Year 2027: ecco tutte le auto in gara

Sono state annunciate ufficialmente tutte le auto che si contenderanno il prestigioso riconoscimento di World Car of the Year 2027. Parte quindi il lungo percorso della nuova edizione dei World Car Awards che porterà a eleggere i modelli vincitori a marzo 2027.
Le tappe dei World Car Awards
A novembre a Los Angeles, i membri della giuria composta da 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo inizieranno a effettuare i test drive per valutare le vetture in gara. Il percorso per arrivare all'atto finale di marzo 2027 a New York dove saranno annunciati i vincitori in occasione del New York International Auto Show è molto lungo.
I primi risultati significativi arriveranno a gennaio, con la rivelazione delle 10 finaliste per il titolo di ''World Car of the Year'' e delle 5 finaliste per le categorie ''World Luxury Car'', ''World Performance Car'', ''World Urban Car'' e ''World Car Design of the Year''. A febbraio verrà annunciata la ''World Car Person of the Year'', seguita a inizio marzo da un'ulteriore selezione che restringerà il campo alle tre finaliste mondiali per ciascuna categoria.
Infine, come accennato prima, al New York International Auto Show che aprirà i battenti a fine marzo, saranno proclamati i modelli vincitori nelle rispettive categorie. Ricordiamo che lo scorso anno a vincere i World Car of the Year 2026 è stata la nuova BMW iX3.
Quali sono le auto che si contenderanno il premio di World Car of the Year 2027? Ecco la lista.
World Car of the Year 2027: i modelli in gara
I veicoli idonei devono essere prodotti in volumi di almeno 10.000 unità/anno, devono avere un prezzo inferiore a quello delle auto di lusso nei loro mercati principali e devono essere ''in vendita'' in almeno due mercati principali (Cina, Europa, India, Giappone, Corea, America Latina, Stati Uniti) in almeno due continenti diversi nel periodo compreso tra il primo gennaio 2026 e il 19 marzo 2027.
- BMW i3
- Buick Electra E7
- BYD Ti7
- Changan Nevo Q05
- Chery Q
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Captiva EV / PHEV
- Cupra Raval
- Deepal S05
- Deepal S07
- DS N°7
- Exeed Exlantix ET
- Exeed RX
- GAC Aion UT
- GAC Aion V
- Geely EX2
- Geely Starray EM-i
- Hyundai Bayon
- Hyundai IONIQ 3
- Hyundai Tucson
- iCAUR v23
- Infiniti QX65
- Jetour G700
- Jetour T2
- Kia EV2
- Kia Seltos
- Kia Syros EV
- Kia Telluride
- Leapmotor B10
- Leapmotor C10
- Leapmotor T03
- Lepas L6 EV
- Lepas L8 PHEV
- Lexus ES
- Lincoln Corsair
- Lynk & Co 900
- Mazda CX-5
- Mazda CX-6e / EZ-60
- Mercedes Classe C elettrica
- Mercedes GLC elettrica
- Mercedes GLA eletrica
- MG4 EV Urban
- Nissan Frontier Pro
- Nissan NX8
- Omoda 4
- Onvo L90
- Polestar 4 SUV
- Renault Filantev
- Subaru Trailseeker
- Subaru Uncharted
- Volkswagen Atlas / Teramont Pro
- Volvo EX60
- XPeng G6 2026
- XPeng L03
- XPeng P7+
- Zeekr 8X
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).