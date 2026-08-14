Voyah Passion S, il SUV sfida la gravità: giro a 360 gradi di un tunnel come Schumacher

Una Voyah Passion S ha compiuto un'impresa davvero curiosa. Infatti, ha completato un giro a 360 gradi sulle pareti di un tunnel. Niente effetti speciali, l'auto è riuscita davvero in questa impresa condotta in un tunnel chiuso a Wuhan. Inoltre, secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica, la vettura era completamente di serie, cioè non era stata in alcun modo modificata per poter effettuare questa prova. Tale successo la rende la prima auto di produzione al mondo a realizzare questa manovra estrema.

Perché Voyah ha voluto portare a termine questa particolarissima impresa? Si tratta di un omaggio all'iconico spot pubblicitario girato 16 anni fa in una galleria del vento, con protagonista la leggenda delle corse Michael Schumacher e la Mercedes SLS AMG. Ma se la protagonista dello spot era una sportiva, in questo caso, la Voyah Passion S è un SUV anche se ad alte prestazioni. Omaggio a parte, si tratta certamente di una gran bella mossa pubblicitaria in vista del lancio sul mercato del SUV elettrico.

Un'impresa davvero al limite

Eseguire una rotazione sul tunnel con un SUV presenta una difficoltà oggettiva significativamente maggiore rispetto a una sportiva leggera come la SLS AMG. La Voyah Passion S ha dovuto accelerare fino a 130 km/h e poi entrare nella parete curva del tunnel con un angolo di sterzata preciso di 16 gradi. Sfruttando la forza centrifuga per contrastare la gravità, l'auto ha completato una rotazione di 360 gradi. Mantenere la velocità era fondamentale; un calo di soli 3-5 km/h avrebbe causato la perdita di aderenza del veicolo e la caduta dal soffitto del tunnel, con tutte le conseguenze del caso.

Voyah Passion S

A permettere un'accelerazione rapida nel poco spazio a posizione nel tunnel il powertrain del SUV elettrico composto da 2 motori elettrici che permettono di arrivare a disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema è pari a ben 646 CV, con una coppia di 765 Nm. Grazie all'architettura a 800 V, il SUV elettrico è in grado di ricaricare ad altissima potenza. Inoltre, l'architettura in carburo di silicio raggiunge un'efficienza complessiva del 93,8%.

Il SUV elettrico è attualmente in prevendita in Cina con prezzi a partire da 309.900 yuan che al cambio sono circa 39.740 euro. Le vendite vere e proprie partiranno domani, 15 agosto.

Fonte: CarNewsChina

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