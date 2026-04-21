Idee anti-caro carburanti, "Into the Wild" Edition: il pickup a legna

Altro che EV: youtuber si costruisce un truck a gas di pellet e fa 100.000 km. Funziona, ma solo se non ci tieni troppo alla vita

Un uomo, un Chevrolet del ’72 e un’idea che sembra uscita da un episodio di MacGyver, però scritto dopo una grigliata pesante.

Scopre Supercar Blondie (che qui fa da corrispondente dal mondo parallelo dove tutto è possibile) che lo youtuber Jp Prat Projects ha percorso oltre 100.000 km senza una goccia di benzina. Come? Con un marchingegno che definire “artigianale” è un complimento.

YouTube / JP Prat Projects

Il trucco è un gassificatore piazzato dietro la cabina: butti dentro trucioli di legno, scaldi, ottieni una miscela di monossido di carbonio e idrogeno, la filtri, la raffreddi, la mischi con aria… e il V8 5.7 litri ringrazia. O almeno, tossisce in modo educato.

Il tutto è coronato da una griglia frontale gigante che non è tuning, ma un radiatore per il gas. Estetica da Mad Max, funzionalità da stufa a pellet.

Ovviamente c’è il rovescio della medaglia:

10 minuti per l’avviamento , come un vecchio modem 56k;

rischio monossido , che se qualcosa perde, non senti nulla, perché svieni prima;

temperature infernali, visto che il cofano diventa un forno ventilato.



YouTube / JP Prat Projects

Insomma: idea geniale per YouTube, meno per la vita reale. Ma in tempi di benzina a peso d’oro, qualcuno potrebbe anche iniziare a guardare il proprio camino con occhi diversi.

Fonte: Supercar Blondie

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/04/2026