Vedi gli interni e scopri che questo non è uno scuolabus. Non più

Rose e Gabi dicono "ciaone" alla carriera e trasformano un vecchio scuolabus Ford in un loft di lusso

Vivere in una scatola di mattoni in periferia? Roba da sfigati del secolo scorso. Almeno secondo Rose e Gabi, una coppia olandese che ha deciso di mandare a quel paese il ''corporate ladder'' (quella scala gerarchica che di solito porta solo all'esaurimento) per salire i gradini di un Ford B-Series Blue Bird del 1987.

Sì, avete capito bene: uno scuolabus americano, di quelli che nei film trasportano ragazzini urlanti, oggi trasporta i loro sogni e un letto King Size.

Rose e Gabi posano con... casa loro (Credits: YouTube / Roman Exploring)

Il prezzo della libertà (e del parquet)

Per portarsi a casa il ''Giallone'' hanno sborsato 20.000 dollari, ma è stato solo l'antipasto. Dopo 14 mesi di lavori, sudore e probabilmente qualche imprecazione in olandese, il conto totale è salito a 60.000 verdoni. Tanti? Forse. Ma volete mettere il piacere di avere il riscaldamento a pavimento e una cucina che farebbe invidia a uno chef stellato mentre fuori il paesaggio cambia ogni mattina?

Un loft in piena regola. Su ruote (Credits: YouTube / Roman Exploring)

Numeri e ''coccole'' su ruote

Ecco cosa hanno infilato in 12 metri di bus (e circa 18,6 metri quadri di calpestabile).

Abitacolo Open Space: niente pareti, che tanto l'intimità non manca.

Zona Smart Working: una scrivania multifunzionale per ricordarsi che, purtroppo, bisogna pur fatturare ogni tanto.



Zona giorno... (Credits: YouTube / Roman Exploring)

Cucina a L: quattro fuochi, forno, grill e un frigorifero residenziale. Perché il nomadismo va bene, ma il cibo in scatola lasciamolo ai survivalisti.

Terrazza panoramica: sul tetto c'è un ponte in legno tipo yacht, perfetto per guardare le stelle o per stendere i panni (con molta classe).



...e zona notte (Credits: YouTube / Roman Exploring)

Un bus che non ha paura del buio (né del caldo)

Esteticamente è rimasto fedele alle origini: giallo, nero e un tetto bianco per non schiattare di calore sotto il sole. Sotto la pelle, però, batte un cuore tecnologico: 630 Ah di batterie al litio e quattro pannelli solari. In pratica, Rose e Gabi possono sparire dai radar senza rinunciare all'aria condizionata o alla cantinetta dei vini (sì, c'è anche quella).

Insomma, hanno trasformato un mezzo nato per portare i bambini a scuola in un master di sopravvivenza con stile. Se li vedete passare, non chiedete il biglietto: probabilmente sono troppo impegnati a godersi il letto King Size.

Fonte: Autoevolution

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2026