Vedi gli interni e scopri che questo non è uno scuolabus. Non più

Vivere in una scatola di mattoni in periferia? Roba da sfigati del secolo scorso. Almeno secondo Rose e Gabi, una coppia olandese che ha deciso di mandare a quel paese il ''corporate ladder'' (quella scala gerarchica che di solito porta solo all'esaurimento) per salire i gradini di un Ford B-Series Blue Bird del 1987.
Sì, avete capito bene: uno scuolabus americano, di quelli che nei film trasportano ragazzini urlanti, oggi trasporta i loro sogni e un letto King Size.
Rose e Gabi posano con... casa loro (Credits: YouTube / Roman Exploring)
Il prezzo della libertà (e del parquet)
Per portarsi a casa il ''Giallone'' hanno sborsato 20.000 dollari, ma è stato solo l'antipasto. Dopo 14 mesi di lavori, sudore e probabilmente qualche imprecazione in olandese, il conto totale è salito a 60.000 verdoni. Tanti? Forse. Ma volete mettere il piacere di avere il riscaldamento a pavimento e una cucina che farebbe invidia a uno chef stellato mentre fuori il paesaggio cambia ogni mattina?
Un loft in piena regola. Su ruote (Credits: YouTube / Roman Exploring)
Numeri e ''coccole'' su ruote
Ecco cosa hanno infilato in 12 metri di bus (e circa 18,6 metri quadri di calpestabile).
Abitacolo Open Space: niente pareti, che tanto l'intimità non manca.
Zona Smart Working: una scrivania multifunzionale per ricordarsi che, purtroppo, bisogna pur fatturare ogni tanto.
Zona giorno... (Credits: YouTube / Roman Exploring)
Cucina a L: quattro fuochi, forno, grill e un frigorifero residenziale. Perché il nomadismo va bene, ma il cibo in scatola lasciamolo ai survivalisti.
Terrazza panoramica: sul tetto c'è un ponte in legno tipo yacht, perfetto per guardare le stelle o per stendere i panni (con molta classe).
...e zona notte (Credits: YouTube / Roman Exploring)
Un bus che non ha paura del buio (né del caldo)
Esteticamente è rimasto fedele alle origini: giallo, nero e un tetto bianco per non schiattare di calore sotto il sole. Sotto la pelle, però, batte un cuore tecnologico: 630 Ah di batterie al litio e quattro pannelli solari. In pratica, Rose e Gabi possono sparire dai radar senza rinunciare all'aria condizionata o alla cantinetta dei vini (sì, c'è anche quella).
Insomma, hanno trasformato un mezzo nato per portare i bambini a scuola in un master di sopravvivenza con stile. Se li vedete passare, non chiedete il biglietto: probabilmente sono troppo impegnati a godersi il letto King Size.
Fonte: Autoevolution