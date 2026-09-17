V-Twin o Boxer? Scegli il tuo orologio B.R.M. a tema (e preparati a pagarlo un botto!)

B.R.M Chronographes presenta la linea Clock Machines: orologi da tavolo V-Twin e Boxer ispirati ai motori da moto. Ma che prezzi!

La casa orologiaia francese B.R.M Chronographes porta la passione per i motori sulla tua scrivania con la collezione Clock Machines. Tra le sculture meccaniche proposte spiccano due creazioni dedicate al mondo motociclistico: il modello V-Twin e la variante Flat-Twin a cilindri contrapposti.

Oggetti scenografici e curati nei minimi dettagli, ma proposti a un listino esclusivo: parliamo di 6.950 euro ciascuno. Una cifra con cui potresti tranquillamente acquistare una moto vera e perfettamente funzionante.

Flat Twin - (c) B.R.M Chronographes

Due architetture simbolo del mondo a due ruote

L'idea alla base di questi segnatempo da tavolo è quella di riprodurre (con un certo grado di libertà nell'interpretazione) la struttura dei propulsori che hanno fatto la storia del motociclismo. La versione V-Twin si ispira alla classica disposizione dei cilindri a V tipica delle cruiser americane (con una evidente licenza poetica quanto all'angolo tra le bancate) o delle sportive italiane.

Se invece preferisci l'impostazione dei bicilindrici di scuola tedesca, il modello Flat-Twin riproduce l'architettura Boxer con i cilindri che si sviluppano orizzontalmente ai lati del corpo centrale.

La struttura e gli elementi decorativi sono realizzati in alluminio lavorato dal pieno, mai ottenuto per fusione. Le parti principali sono ottenute a partire da blocchi di alluminio per asportazione di materiale, con macchine a controllo numerico negli atelier francesi di Magny-en-Vexin.

Le alette di raffreddamento dei cilindri sono tornite singolarmente e rifinite a mano con satinatura, mentre le coperture delle valvole laccate e i condotti di scarico in miniatura completano il quadro visivo.

V-Twin - (c) B.R.M Chronographes

Scheda tecnica della serie limitata

Anche il basamento che sostiene il blocco centrale riprende le forme del mondo delle moto, con supporti traforati studiati per ricordare i punti di ancoraggio del motore al telaio. Il quadrante è protetto da una ghiera serrata da viti a vista, mentre nella parte inferiore spicca una targhetta metallica con il numero identificativo dell'esemplare.

B.R.M propone questi orologi in varie combinazioni cromatiche, tra cui Rosso Granato, Blu Francia, Blu Orizzonte, Giallo Zafferano, Arancione Corallo e Bianco Opalino. Il Flat-Twin aggiunge anche il Bronzo fumé, portando a sette le combinazioni disponibili. Ciascuna variante di colore è realizzata in tiratura limitata a soli 20 pezzi numerati.

Dal punto di vista delle dimensioni, il V-Twin misura 30,6 × 36,6 centimetri, mentre il Flat-Twin, il più piccolo della collezione, si ferma a 23 × 36,7 centimetri. Il peso dei due modelli non è stato ancora comunicato.

Flat Twin, il quadrante - (c) B.R.M Chronographes

Meccanica al quarzo e optional in carbonio

All'interno della struttura in alluminio non batte un movimento meccanico complesso, bensì un calibro al quarzo ad alta precisione. Una scelta orientata alla facilità di gestione, con una batteria studiata per garantire un'autonomia di circa tre anni e una garanzia ufficiale della durata di dieci anni. Entrambi sono già proposti a 6.950 euro IVA inclusa, con prime consegne previste a dicembre 2026 per il V-Twin e a gennaio 2027 per il Flat-Twin.

Se poi il prezzo di partenza non dovesse sembrare sufficiente, la lista degli optional permette di personalizzare ulteriormente l'oggetto. Puoi infatti richiedere il quadrante in fibra di carbonio con un sovrapprezzo di 450 euro oppure aggiungere un intarsio in carbonio nel basamento per altri 680 euro.

Un tocco racing in più per un complemento d'arredo senza dubbio originale, riservato a chi vuole circondarsi di meccanica anche quando si trova alla scrivania.

VEDI ANCHE

Tags