Louis Vuitton Camionnette: l’orologio da tavolo costa più di una supercar

Nel mondo dell’orologeria di lusso, l’ispirazione automobilistica è solitamente legata agli orologi da polso. Prendete, per esempio, Jacob&Co. (guarda la homepage di Jacob&Co.) e il suo eccezionale segnatempo dedicato alla Bugatti Chiron (guarda l’orologio di lusso per Bugatti) e vi sarete fatti un’idea perfetta.

Louis Vuitton sorprende con un orologio da scrivania

Louis Vuitton (guarda la homepage di Louis Vuitton) sceglie invece una direzione inaspettata, presentando Camionnette, un esclusivo orologio da tavolo pensato per la scrivania e ispirato ai veicoli per le consegne degli anni Venti.

Louis Vuitton Camionnette: l'orologio in oro e diamanti che replica i furgoni Citroen dell'epoca

Un design che guarda alla storia del marchio

La Camionnette si presenta come un camion in miniatura dal sapore rétro, richiamando i furgoni che un tempo trasportavano i celebri bauli Louis Vuitton in tutta la Francia. Il design, pur non riferendosi a un modello specifico, ricorda da vicino i Citroën B10 dell’epoca, simbolo di un’era in cui il marchio trasformava la logistica in comunicazione visiva.

La Fabrique du Temps e L’Epée 1839

Lo sviluppo dell’orologio è affidato a La Fabrique du Temps Louis Vuitton, che ha lavorato in collaborazione con la storica maison svizzera L’Epée 1839. Il risultato è un oggetto che unisce alta orologeria meccanica e cura artigianale, con soluzioni tecniche pensate per un segnatempo da tavolo di altissimo livello.

Louis Vuitton Camionnette: un totale di 1.695 diamanti per 41,44 carati

Un’edizione limitata dal prezzo estremo

Tutta l’esclusività di questo orologio deriva dalla sua manifattura, ma non solo. La Camionnette viene proposta in edizione limitata a soli 15 esemplari, con un prezzo di 650.000 euro.

Avete letto bene, una cifra superiore a quella di una Lamborghini Revuelto (guarda la Lamborghini Revuelto), che trova spiegazione nella ridottissima quantità di esemplari, ni materiali utilizzati e nella complessità della lavorazione, oltre al valore simbolico del marchio Louis Vuitton.

Louis Vuitton Camionnette: quindici pezzi a 650.000 euro, più di una Lamborghini Revuelto



Oro e diamanti come elementi strutturali

Il corpo dell’orologio è realizzato in metallo placcato oro e decorato a mano con 1.695 diamanti, per un totale di 41,44 carati. Le pietre preziose ricoprono la griglia anteriore, i fari e i bordi del tetto, mentre zaffiri rossi e arancioni sostituiscono i fanali posteriori. Il dettaglio più iconico è il diamante LV Monogram da 0,51 carati posizionato sul radiatore.

Meccanica a vista sotto il cofano

Sotto il cofano della Camionnette, due cilindri rotanti indicano ore e minuti. Nell’abitacolo è visibile il bilanciere del calibro MV.7417/101 a carica manuale, capace di offrire una riserva di carica di otto giorni, confermando la natura autenticamente meccanica dell’orologio da tavolo.

Louis Vuitton Camionnette: la chiave per la ricarica contenuta in un bauletto in tela Monogram

Tradizione e dettagli iconici

La ricarica avviene tramite una chiave in acciaio placcato oro, ispirata alle manovelle dei motori d’epoca. La chiave stessa è custodita in un baule Louis Vuitton in miniatura, realizzato in tela Monogram, legno e ottone, collocato nel cassone posteriore del camion.

Louis Vuitton Camionnette: c'è anche la versione arancione che costa circa dieci volte meno

Una variante più accessibile, ma sempre esclusiva

Ma attenzione, poiché se siete collezionisti di simili oggetti d’arte, ma non avete un budget tanto elevato, Louis Vuitton ha previsto anche una serie più abbordabile della Camionette. Infatti, accanto all’edizione limitata, propone una versione standard ad “appena” 68.000 euro.

Mantiene la stessa architettura meccanica, ma utilizza una cassa in alluminio e acciaio, con una combinazione cromatica zafferano e blu che richiama la tradizione storica del marchio. Diamanti e zaffiri non ci sono e vi dovrete accontentare di materiali meno nobili. Che si fa? Preferite una supercar o l’orologio di Vuitton?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/02/2026