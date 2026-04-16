Toyota Yaris Cross 2026, ecco come cambia con il restyling la best seller

Toyota Yaris Cross non ha certamente bisogno di grandi presentazioni. Si tratta di un B-SUV Full Hybrid che in Europa continua ad avere un grande successo sin dal giorno del suo debutto. Solo nel 2025, ne sono state vendute oltre 200 mila unità. Adesso, per la Yaris Cross è arrivato il momento di concedersi un restyling che permette di dare una rinfrescata al suo look, senza comunque stravolgere la base tecnica molto apprezzata da parte dei clienti.

Nuova Toyota Yaris Cross, come cambiano gli esterni

Toyota Yaris Cross 2026

Le novità del facelift riguardano essenzialmente il frontale della Yaris Cross che è stato ridisegnato. Guardando il B-SUV spicca immediatamente la nuova griglia adesso in tinta con la carrozzeria e con una trama a nido d'ape. Piccoli ritocchi anche al paraurti e soprattutto arrivano fari a LED dotati di una nuova firma luminosa che adesso includono le luci diurne di serie. Sugli allestimenti superiori saranno disponibili anche nuovi cerchi in lega da 17 e da 18 pollici. Come capita poi spesso con i restyling, vengono introdotte nuove colorazioni per la carrozzeria. Ad esempio, il Precious Bronze è proposto solamente con tetto e montani neri a contrasto.

Nessuna rivoluzione stilistica, quindi, ma solo una serie di affinamenti che, però, rendono adesso la nuova Yaris Cross ancora più riconoscibile.

Gli interni

Toyota Yaris Cross 2026

I giapponesi ci hanno abituati a evoluzioni progressive. Questo vale anche per gli interni che sono stati solamente affinati con questo restyling. Ci sono essenzialmente solamente novità di finiture e colori a seconda dell'allestimento scelto. La struttura di base non cambia e quindi troviamo ancora un abitacolo razionale con la strumentazione digitale dietro al volante multifunzione e al centro della plancia un sistema infotainment da 10,5 pollici con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto. Ovviamente non mancano comandi fisici dedicati per gestire alcune funzionalità di bordo come il climatizzatore bizona. A seconda dell'allestimento troviamo anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Nuova Yaris Cross GR Sport

Toyota Yaris Cross 2026

Per chi vuole dare maggiore grinta al look del B-SUV giapponese, potrà optare per la versione GR Sport che si distingue per elementi stilistici esclusivi, sia all'interno che all'esterno. Per rendere l'aspetto più sportivo troviamo un nuovo paraurti anteriore più elaborato e specifici cerchi in lega da 18 pollici con finitura diamantata. All'interno, la dotazione di serie prevede la presenza di sedili sportivi dedicati, rivestimenti in pelle scamosciata grigia con cuciture rosse a contrasto e il logo GR per poggiatesta anteriori e il volante. Non solo personalizzazione estetica in quanto la nuova Yaris Cross GR Sport può contare pure su di uno specifico setup dell'assetto per rendere la vettura più divertente da guidare.

Motori Full Hybrid

Toyota Yaris Cross 2026

Nulla cambia sul fronte della meccanica. Toyota ha infatti deciso di confermare il powertrain Full Hybrid composto da un motore benzina di 1,5 litri abbinato a un'unità elettrica alimentata da una piccola batteria. Questo powertrain è proposto in due versioni. Abbiamo innanzitutto la Hybrid 130 in grado di offrire 130 CV (96 kW) e 185 Nm di coppia, quanto basta per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi. Le emissioni di CO2 variano da 100 a 115 g/km, a seconda dell'allestimento, con un consumo di carburante da 4,4 a 5,0 l/100 km (ciclo combinato WLTP). Motorizzazione offerta anche con la trazione integrale.

Ci sarà (ma non in Italia) anche la versione Hybrid 116 che offre 116 CV (85 kW) e 141 Nm di coppia, con emissioni di CO2 comprese tra 100 e 101 g/km e consumi di carburante tra 4,4 e 4,5 l/100 km, a seconda dell'allestimento (ciclo combinato WLTP).

Prezzi

Toyota Yaris Cross 2026

La nuova Yaris Cross, che continuerà a essere prodotta in Francia, sarà ordinabile a partire da giugno 2026. Per il momento il nuovo listino non è ancora stato comunicato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026