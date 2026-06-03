Toyota TR LH2 Racing sbarca a Le Mans: niente benzina, funziona a idrogeno

Toyota, lo sappiamo bene, continua a credere nella tecnologia dell'idrogeno che sta sperimentando nel motorsport. Non stiamo parlando del Fuel Cell ma dell'utilizzo dell'idrogeno al posto della comune benzina per alimentare motori tradizionali. Ecco che in occasione della 24 Ore di le Mans che si svolgerà tra il 10 e i 14 giugno, la casa giapponese ha deciso di effettuare sul Circuit de la Sarthe alcuni giri dimostrativi del suo prototipo TR LH2 Racing alimentato a idrogeno liquido.

Toyota TR LH2 Racing

L'idrogeno nel Motorsport? Per Toyota si può fare

Il prototipo si basa sulla TR010 HYBRID Hypercar che gareggerà alla prossima 24 Ore di Le Mans. Per dimostrare la bontà di questa tecnologia, come accennato all'inizio, la casa giapponese effettuerà alcuni giri del circuito francese lungo 13,626 km. Prima di scendere in pista, il prototipo da corsa TR LH2 sarà esposto nell'Hydrogen Village, una mostra di tecnologia a idrogeno che include informazioni e veicoli a dimostrazione dell'impegno di Toyota per una società a impatto neutro di carbonio. L'Hydrogen Village sarà ufficialmente inaugurato mercoledì 10 giugno.

Toyota sta lavorando da tempo alla tecnologia che permetta di utilizzare l'idrogeno al posto dei carburanti tradizionali. Si tratta di un modo per abbattere le emissioni inquinanti ma contestualmente di preservare il classico piacere di guida delle motorizzazioni endotermiche, sound compreso.

Toyota TR LH2 Racing

La casa giapponese ha affrontato la sfida dello sviluppo di motori a idrogeno nel motorsport, inizialmente grazie alla partecipazione del Rookie Racing team alla serie giapponese Super Taikyu con l'ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept. Questo veicolo utilizzava idrogeno gassoso dal 2021, prima dell'introduzione di un'auto alimentata a idrogeno liquido dal 2023.

Il potenziale dei motori a idrogeno nel rally è stato inizialmente mostrato nel 2022, quando la GR Yaris H2 ha completato prove dimostrative al Rally di Ypres, una tappa del Campionato Mondiale Rally FIA. Ulteriori sviluppi sono stati mostrati quando il GR Yaris Rally2 H2 Concept ha effettuato percorsi dimostrativi al Rally Finlandia 2025 e al Rallye Monte-Carlo di quest'anno. Nel 2023, la ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept ha completato un giro dimostrativo del Circuit de la Sarthe, mentre una concept car a motore a idrogeno, la GR H2 Racing Concept, è stata presentata per anticipare una potenziale futura categoria a idrogeno a Le Mans.

Da allora, lo sviluppo della tecnologia è andato avanti, raggiungendo un ulteriore traguardo con la presentazione del GR LH2 Racing Concept alimentato a idrogeno liquido lo scorso anno a Le Mans. Un anno dopo, Toyota Racing fa il passo successivo in questo percorso con la prima dimostrazione pubblica del prototipo da corsa TR LH2 a Le Mans.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 03/06/2026