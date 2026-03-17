Totem GT Electric Zeal01, cura artigianale per questa esclusiva GT elettrica

Totem Automobili ha svelato il suo ultimo gioiello. Si tratta della GT Electric ''Zeal01'' che è stata presentata attraverso gli account social dell'azienda veneta che per l'occasione ha fotografato la sua ultima creazione in una delle zone più belle della città di Treviso. Come racconta Totem Automobili, è la diciottesima vettura della loro serie limitata caratterizzata da quella cura artigianale che da sempre contraddistingue tutti i modelli realizzati dall'azienda veneta.

Cura artigianale e tanta esclusività

Totem Automobili

Linea sportiva e tanta fibra di carbonio, questo accomuna tutti i modelli GT Electric. Come da tradizione, l'azienda lavora poi a stretto contatto con i clienti per arrivare a realizzare un esemplare davvero unico che rispecchi i desideri di chi ha commissionato la vettura. Nel caso della GT Electric ''Zeal01'', l'auto adotta una carrozzeria nella speciale tinta Azzurro Pervinca, una colorazione metallizzata a triplo strato che sembra cambiare colore alla luce. Inoltre, questo esemplare si caratterizza pure per presentare finiture dorate satinate per la griglia e le cornici dei fari, le cornici dei finestrini, le maniglie delle portiere e i badge, mentre la caratteristica trama in fibra di carbonio di Totem compare sulle minigonne.

Totem Automobili

L'auto poi adotta fari a LED e cerchi in colore bronzo. Ovviamente, la personalizzazione non ha riguardato solamente gli esterni ma pure gli interni della GT Electric ''Zeal01''. Salendo a bordo, troviamo un abitacolo bicolore con sedili sportivi in ​​fibra di carbonio disegnati da Sabelt, con rivestimenti in pelle color cuoio per i fianchetti in contrasto con il tessuto pied de poule blu. La pelle color cuoio con cuciture blu compare anche sui pannelli delle portiere. Sulla plancia spiccano invece finiture in fibra di carbonio. Il tutto, realizzato con una cura artigianale.

Cuore elettrico

Totem Automobili

Tutte le Totem GT Electric sono realizzate ispirandosi alla storica Alfa Romeo Giulia GT del passato. La sportiva adotta un motore in grado di erogare 590 CV di potenza con 900 Nm di coppia. Numeri che permettono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Il motore elettrico è poi alimentato da una batteria che dispone di una capacità di 81 kWh che permette un'autonomia fino a 500 km. Tra le chicche tecniche troviamo un sistema di sospensioni a controllo elettronico sviluppato con ORAM di Como che consente la regolazione indipendente degli assi anteriore e posteriore. L'impianto frenante è firmato Brembo con pinze di colore blu. Il prezzo non è stato menzionato ma dovrebbe superare facilmente i 500 mila euro, costo base comunicato in passato per questo modello.

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