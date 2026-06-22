Seta, carbonio e V6 biturbo: nasce l'esclusiva Totem GT Super Euforia

Ogni creazione di Totem Automobili è davvero unica, auto caratterizzate da una cura artiginale che permette di renderle veramente speciali. Il nuovo progetto portato avanti in collaborazione con E.Marinella, la storica maison napoletana nota in tutto il mondo per le sue cravatte di seta, alza ulteriormente l'asticella dell'esclusività. Nasce così Totem GT Super “Euforia” che aveva fatto una breve comparsa al Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2026.

Totem Automobili Euforia

Cura artigianale e tanta raffinatezza

La base di partenza è la Totem GT Super, un restomod basato sull’Alfa Romeo Giulia GT. La personalizzazione, però, è stata portata avanti grazie alla collaborazione con E.Marinella. L'elemento distintivo dell'abitacolo è una seta stampata a mano proveniente dall'archivio di E.Marinella del 1985 utilizzata come elemento decorativo e abbinata a rivestimenti in pelle Nappa blu cobalto con cuciture a contrasto. E.Marinella ha utilizzato questi materiali anche per creare una borsa da weekend su misura e un portacravatte personalizzato integrato all'interno della vettura.

Totem Automobili Euforia

L'esterno, invece, è rifinito con una vernice a triplo strato ispirata alle tonalità bronzo delle auto sportive italiane degli anni '70. La fibra di carbonio presenta la caratteristica trama di Totem Design con finitura satinata, utilizzata sia per gli esterni che per l'abitacolo, mentre gli interni e i dettagli della carrozzeria sono rifiniti in nichel satinato. Il volante Totem Design è ricavato da un unico blocco di alluminio e successivamente rivestito in pelle e fibra di carbonio in coordinato con il resto degli interni.

I sedili, sviluppati in collaborazione con Sabelt e regolabili elettricamente in sei posizioni, presentano scocche posteriori rifinite nella stessa fibra di carbonio utilizzata per il resto della vettura. Il rivestimento del tetto è in pelle con una cucitura a mano che riprende le scanalature dei sedili, mentre la chiave, normalmente realizzata in alluminio, è stata ricavata da un blocco di acciaio inossidabile.

Totem Automobili Euforia

Motore V6 biturbo

Il nome ''Euforia'' è stato scelto dal committente. Sotto al cofano troviamo il vero ''protagonista'' di questa vettura e cioè un motore V6 biturbo di 2,8 litri da ben 640 CV sviluppato da Totem in collaborazione con Italtecnica, abbinato a un cambio manuale a sei marce con configurazione transaxle posteriore. La cura maniacale dei dettagli, si estende anche ai componenti tecnici della vettura. L'impianto di scarico Capristo è dotato di una valvola a controllo elettronico azionabile dall'interno dell'abitacolo, che consente al guidatore di regolare l'intensità del suono del motore. Il sistema di sospensioni elettroniche ORAM permette di regolare gli ammortizzatori anteriori e posteriori in modo indipendente, attraverso un'ampia gamma di configurazioni. Sotto il cofano motore, rimane a vista il piantone dello sterzo, realizzato in fibra di carbonio e titanio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/06/2026