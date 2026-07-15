The Grand Tour torna su Amazon: ecco chi sono i nuovi conduttori

Il celebre show automobilistico The Grand Tour torna su Amazon Prime Video dal 4 settembre con tre nuovi conduttori e sei episodi

Se anche tu pensavi che l'addio del mitico trio composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May avesse messo definitivamente la parola fine a The Grand Tour, beh, ti sbagliavi. Amazon Prime Video ha infatti svelato, tramite alcuni post su Instagram, che lo show automobilistico più celebre del web è pronto a tornare con una nuova stagione a partire dal 4 settembre.

Ma la vera notizia non è tanto il ritorno del programma, quanto la rivoluzione totale che vedremo davanti alle telecamere: al posto della vecchia guardia ci sarà una squadra completamente nuova.

I nuovi volti di The Grand Tour: da YouTube a TikTok

Inutile girarci intorno: sostituire quei tre non sarà affatto una passeggiata. La chimica, le frecciate e le assurdità che hanno tenuto incollati milioni di spettatori per decenni sono difficili, se non impossibili, da replicare.

Amazon ha deciso di puntare su volti noti del web, lanciando lo slogan ''Stesso show, nuovi pomelli'' per chiarire l'intenzione di mantenere intatta la formula originale pur cambiando gli interpreti.

Ma chi vedrai sullo schermo? Se frequenti la sezione automotive di YouTube, probabilmente conoscerai già i canadesi James Engelsman e Thomas Holland, i volti dietro al popolarissimo canale Throttle House. I due hanno costruito il loro successo proprio sulla recensione di auto condita da un'ottima dose di ironia e complicità.

Insieme a loro ci sarà una scelta decisamente più insolita: Francis Bourgeois, star britannica di TikTok nota per i suoi video dedicati all'osservazione dei treni (il cosiddetto train-spotting), che si autodefinisce appassionato di ferrovie e ingegnere meccanico.

Sei episodi tra deserto, California e Malesia

La nuova stagione debutterà direttamente in modalità ''binge watching'' con sei episodi rilasciati tutti insieme il 4 settembre. E stando alle prime anticipazioni condivise da Amazon, gli ingredienti per divertirsi ci sono tutti.

I tre nuovi conduttori si troveranno ad affrontare sfide piuttosto impegnative: attraverseranno il deserto dell'Angola a bordo di auto nate per la pista, esploreranno la complessa cultura automobilistica della Malesia, testeranno le ultime supercar ad altissime prestazioni tra le curve della California e arriveranno persino a sfidare l'intero sistema legale di una nazione.

Insomma, il menù sembra rispettare in pieno lo stile a cui ci ha abituato la produzione negli anni passati, ma il dubbio è che in nome dello spettacolo si vada alla ricerca di situazioni sempre più estreme, rischiose e inappropriate. Che gli incidenti in Alabama e in Sud America descritti da Hammond non abbiano insegnato proprio nulla?

Il difficile compito di non far rimpiangere il passato

La sfida più grande per Engelsman, Holland e Bourgeois sarà quella di trovare una propria identità. Dovranno evitare di sembrare una semplice copia sbiadita dei loro predecessori, pur muovendosi all'interno di un format che i fan conoscono a memoria.

I tre, però, non partono del tutto da zero. Possono infatti contare su un testimonial d'eccezione: lo stesso Jeremy Clarkson. L'ormai ex leader dello show ha già dato ufficialmente la sua ''benedizione'' al nuovo trio.

In un video pubblicato sui canali ufficiali di The Grand Tour, Clarkson si era divertito a esaminare le candidature per i nuovi conduttori, scartando chi portava la barba e chi ricordava troppo James May, per poi approvare ufficialmente la scelta di Engelsman, Holland e Bourgeois. Ora, a partire da settembre, la parola passerà definitivamente al pubblico.

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