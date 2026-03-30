Riparazioni

Tappo del serbatoio Aventador: 1.200 dollari. Anzi no: 40 dollari

Avatar di Lorenzo Centenari, il 30/03/26

1 ora fa - Quando il meccanico risparmia al cliente mille dollari di autostima

Quando il V12 urla Lamborghini, ma il tappo sussurra... Ford. E il meccanico risparmia al cliente mille dollari di autostima

Possedere una Lamborghini significa vivere in un eterno paradosso: da un lato il V12 che ti canta l’Aida, dall’altro il portafoglio che piange come un tenore ferito.

Prendete una Aventador del 2015, come quella di un cliente USA che racconta l'episodio su Reddit, arrivata in officina per una perdita del sistema EVAP (Evaporative Emission Control), il sistema che cattura i vapori di carburante dal serbatoio. Diagnosi semplice, soluzione… meno. Il tappo benzina nuovo, ordinato “per vie ufficiali”, costa oltre 1.200 dollari. Un tappo.

Sotto lo sportello, un tappo da oltre 1.000 dollari

Poi, il colpo di scena: il meccanico apre il prezioso oggetto e trova una scritta che, in un contesto Lamborghini, suona quasi blasfema. FoMoCo. Sì, Ford Motor Company. Dentro il tappo del toro, batteva un cuore da Focus Mk2.
 

Lamborghini wanted $1,300 for a gas cap so I fixed it with a $40 Ford Focus cap.
by u/Fixitsteven in Justrolledintotheshop


Il resto è archeologia industriale: si compra un tappo Ford da 40 dollari, si trapiantano le plastiche interne sotto la camicia in alluminio billet di Sant’Agata, e l’Aventador torna a respirare come nuova. Totale: 100 dollari. Risparmio: un weekend a Capri.

(Foto: Reddit / Fixitsteven)

Morale? Prima di ordinare un ricambio premium, dà un’occhiata a cosa c’è sotto. A volte il lusso è solo una Focus che ha studiato.

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2026
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