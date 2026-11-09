Sony brevetta l’auto che riconosce le pubblicità per strada e ne diffonde il profumo nell’abitacolo

In futuro le nostre auto non si limiteranno a mostrare la pubblicità, ma la faranno anche annusare. È questa infatti l’idea di Sony che ha depositato un brevetto che descrive un sistema di profumazione dell’abitacolo collegato alle pubblicità che l’auto incontra per strada. L’esempio è il più semplice ma anche il più immediato da comprendere: si passa davanti al cartellone di un fast food e in abitacolo si diffonde odore di hamburger.

Come funzionerebbe

Una telecamera esterna riconosce cartelloni, insegne e pubblicità digitali. L’auto controlla poi in un database online se quella campagna è registrata nel sistema di gestione dei profumi, e usa il GPS per confermare la posizione. Solo a quel punto parte la diffusione fragranza. Tra gli aspetti interessanti di questa soluzione c’è che il sistema non profuma tutto l’abitacolo allo stesso modo. Una telecamera interna stima età e genere dei passeggeri per decidere a chi destinare il profumo, e i diffusori possono essere orientati verso sedili specifici. L’idea non si ferma all’auto. Sony prevede di collegare i profumi anche agli spot televisivi e radiofonici o ai contenuti visti su dispositivi connessi, quindi anche dentro casa. Tra gli usi alternativi il brevetto cita un profumo “di benvenuto” all’accensione o una fragranza preferita per chi viaggia in taxi.

Il solito problema: la privacy

Tutto molto interessante, suggestivo e futuristico, ma con un grande limite: la riservatezza. Un’auto che osserva i passeggeri con una telecamera per profilarli a fini pubblicitari solleva più di una domanda, soprattutto in Europa. Per ora quello di Sony resta un brevetto, interessante per la dimensione sensoriale dell’esperienza a bordo di un’automobile, e non è detto (come spesso accade) che il progetto andrà in produzione. Ma è interessante vedere, anche da questi apparenti piccoli dettagli, come sta cambiando e potrebbe cambiare, il modo di pensare l’automobile.

FONTE: Patentlyze

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