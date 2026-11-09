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Sony brevetta l’auto che riconosce le pubblicità per strada e ne diffonde il profumo nell’abitacolo

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2 ore fa - Le telecamere leggono i cartelloni e scelgono a chi mandare il profumo.

Un brevetto Sony descrive un sistema che diffonde profumi nell’abitacolo in base alle pubblicità incontrate per strada.
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In futuro le nostre auto non si limiteranno a mostrare la pubblicità, ma la faranno anche annusare. È questa infatti l’idea di Sony che ha depositato un brevetto che descrive un sistema di profumazione dell’abitacolo collegato alle pubblicità che l’auto incontra per strada. L’esempio è il più semplice ma anche il più immediato da comprendere: si passa davanti al cartellone di un fast food e in abitacolo si diffonde odore di hamburger.

Come funzionerebbe

Una telecamera esterna riconosce cartelloni, insegne e pubblicità digitali. L’auto controlla poi in un database online se quella campagna è registrata nel sistema di gestione dei profumi, e usa il GPS per confermare la posizione. Solo a quel punto parte la diffusione fragranza. Tra gli aspetti interessanti di questa soluzione c’è che il sistema non profuma tutto l’abitacolo allo stesso modo. Una telecamera interna stima età e genere dei passeggeri per decidere a chi destinare il profumo, e i diffusori possono essere orientati verso sedili specifici. L’idea non si ferma all’auto. Sony prevede di collegare i profumi anche agli spot televisivi e radiofonici o ai contenuti visti su dispositivi connessi, quindi anche dentro casa. Tra gli usi alternativi il brevetto cita un profumo “di benvenuto” all’accensione o una fragranza preferita per chi viaggia in taxi.

Il solito problema: la privacy

Tutto molto interessante, suggestivo e futuristico, ma con un grande limite: la riservatezza. Un’auto che osserva i passeggeri con una telecamera per profilarli a fini pubblicitari solleva più di una domanda, soprattutto in Europa. Per ora quello di Sony resta un brevetto, interessante per la dimensione sensoriale dell’esperienza a bordo di un’automobile, e non è detto (come spesso accade) che il progetto andrà in produzione. Ma è interessante vedere, anche da questi apparenti piccoli dettagli, come sta cambiando e potrebbe cambiare, il modo di pensare l’automobile.

FONTE: Patentlyze

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Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

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