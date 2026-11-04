Mercedes brevetta il tetto che soffia via la neve prima che entri nell’auto

Quante volte, nelle giornate di neve, aprire lo sportello della propria auto diventa un problema? Dopo una nevicata, infatti, quando si apre la portiera, la neve accumulata sul tetto e sopra l’apertura scivola dentro, sul sedile e sul pavimento. Mercedes-Benz ha immaginato una soluzione.

L’idea di Mercedes

Il documento del brevetto descrive un elemento montato sul tetto, con ogni probabilità nella zona in cui di solito si fissano le barre portatutto, dotato di una serie di ugelli. Alimentati da un sistema ad aria compressa, gli ugelli soffiano via la neve dalla vettura, in particolare sopra e intorno all’apertura delle porte, il punto in cui si accumula e da cui cade nell’abitacolo quando si apre la portiera. Il brevetto non entra nei dettagli tecnici. Non indica la pressione dell’aria, la portata, il tipo di compressore né se l’aria sia riscaldata. Non descrive nemmeno come si attiverebbe il sistema, ma spiega l’utilità. Lo scopo non è soltanto evitare di sedersi sulla neve. Tenere fuori dall’abitacolo neve e liquidi serve anche a proteggere i componenti elettronici e le centraline, sempre più numerosi e costosi da riparare in caso di danni. Il sistema avrebbe comunque un limite. Lavorerebbe solo sopra le porte e non toglierebbe la neve da parabrezza, finestrini, cofano e bagagliaio, che andrebbero comunque puliti a mano.

Mercedes non ha detto se e quando il sistema entrerà in produzione. Il candidato più naturale potrebbe essere la Classe E All-Terrain, che grazie alle sospensioni pneumatiche di serie ha già a bordo una fonte di aria compressa. Sulle altre auto servirebbe invece un compressore dedicato. Il sistema potrebbe in futuro comparire anche su GLE e Classe S, magari all’interno di un pacchetto invernale a pagamento. Quanto all’aria riscaldata, aiuterebbe a sciogliere un po’ di neve ma da sola non basterebbe, perché a spostarla sarebbe soprattutto la forza del getto. Sono però tutte ipotesi, che il brevetto non conferma.

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